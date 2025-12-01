Predoiu, mesaj de Ziua Națională: Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine

Ziua Națională este o zi a demnității naționale, spune Cătălin Predoiu, vicepremierul României și ministru al Afacerilor Interne. Cu prilejul acestei zile importante pentru români, oficialul a transmis un mesaj legat de importanța unității naționale, a responsabilității civice și a solidarității pentru generațiile viitoare. În mesajul său, oficialul a evidențiat provocările cu care se confruntă România în contextul geopolitic actual.

Potrivit vicepremierului, 1 Decembrie este momentul oportun de a celebra identitatea românească. Predoiu afirmă că respectul față de înaintașii care au construit și apărat România trebuie să fie însoțit de solidaritate și angajament față de generațiile viitoare.

„1 Decembrie, Ziua Națională a României, a tuturor cetățenilor români, adună în jurul Tricolorului pe toți românii, indiferent unde s-ar afla în lume. Ziua Națională este o zi a demnității naționale, o zi în care suntem toți uniți de respectul față de înaintașii care au făurit și apărat Țara, uniți și solidari în datoria față de generațiile viitoare, uniți de dorința firească pentru libertate, independență, suveranitate, respect și demnitate pentru țara noastră, România”, a arătat vicepremierul.

Istoria României, spune oficialul, arată că țara a prosperat atunci când românii s-au unit pentru idealuri înalte și obiective comune.

„Istoria ne-a arătat că ori de câte ori românii s-au unit pentru un ideal și un obiectiv înalt, Țara a ieșit din orice încercare, Țara a devenit puternică, Țara a prosperat. Lumea se schimbă într-un mod accelerat și profund. Ordinea Mondială postbelică și post Războiul Rece este dramatic pusă la încercare”, a adăugat oficialul.

Vicepremierul Cătălin Predoiu a atras atenția asupra provocărilor cu care se confruntă România în contextul internațional actual, subliniind că este esențial ca țara să își planifice viitorul cu luciditate, tărie de caracter și inteligență politică.

„Sunt vremuri în care trebuie să ne prospectăm viitorul cu luciditate, tărie națională de caracter și inteligență politică. Sunt vremuri în care rutina a dispărut din geopolitică. Sunt vremuri în care trebuie să gândim permanent prezentul și viitorul Țării, bazându-ne în primul rând pe noi înșine, pe soluțiile și efortul național, alături, desigur, de partenerii noștri din UE și NATO”, a afirmat oficialul.

Predoiu a afirmat că unitatea națională și păstrarea valorilor fundamentale – democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate și demnitate – sunt mai importante ca niciodată în ultimele decenii. El a explicat că aceste obiective cer o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei, dar și pentru mobilizarea energiilor naționale, stimularea responsabilității și aplicarea meritocrației în conducerea țării.

„Mai mult decât oricând în ultimii 35 de ani, trebuie să fim uniți, să nu permitem nimănui să ne dezbine în interior, să păstrăm valorile noastre fundamentale, democrație, libertate, suveranitate, independență, solidaritate, demnitate. Aceasta înseamnă o muncă inteligentă pentru modernizarea societății, a statului și a economiei noastre. Înseamnă o muncă inteligentă pentru a reconecta toate energiile naționale la obiectivele de Țară, pentru a stimula valorile să își asume responsabilitățile și prin meritocrație să conducă Țara și să o mențină sigură și prosperă”, mai arată oficialul.

Vicepremierul Cătălin Predoiu a subliniat că succesul României depinde de abilitatea țării de a-și construi acțiunile și planurile pe valori precum adevărul, dreptatea, ambiția și solidaritatea.

„Sunt convins că și noi, generațiile prezente, ne vom ridica la înălțimea propriilor așteptări și că acestea vor servi România și generațiile viitoare în mod magistral. Peste umărul nostru, al tuturor, privesc Sfinții și Eroii Neamului Românesc și nu avem decât o singură opțiune: de a reuși, de a dezvolta Țara și de a-i asigura în Lume un loc binemeritat prin Istoria Națională și eforturile noastre proprii de a ne realiza năzuințele democratice, pașnice și generoase.La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani România!”, a încheiat vicepremierul.