Predoiu: Datele de la Poliţia Judiciară trebuie să fie disponibile şi Poliţiei de Frontieră

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor de Interne, a transmis că autoritățile vor lucra în perioada următoare la digitalizarea bazelor de date operate de forțele de coerciție ale statului. Liberalul a explicat că datele Poliției Judiciare vor putea fi accesate și de Poliția de Frontieră.

Predoiu a mai precizat că în contextul în care granițele României trebuie securizate, conducerea ministerului pe care îl reprezintă a întocmit un plan pentru a crește capacitatea de protejare a frontierelor.

„Mai mult, am discutat cu conducerea ministerului, am primit propuneri, am dat instrucţiunile necesare, vom lucra în perioada următoare la o serie de proceduri şi sisteme, inclusiv digitale, care să integreze bazele de date, experienţa din teren a armelor Ministerului, astfel încât datele, de exemplu, pe care le are Poliţia Judiciară să fie disponibile şi Poliţiei de Frontieră şi viceversa.

Gândim proceduri care să evite orice fel de incident, chiar dacă au fost izolate în trecut, care să pună în discuţie capacitatea noastră de a proteja frontiera. Ea trebuie să fie permeabilă atât cât permitem noi în proceduri legale şi de la ieşirea din ţară în exterior şi cu privire la intrarea în ţară. Vom controla frontiera din ce în ce mai mult până când putem să spunem că nu avem niciun fel de risc cu privire la penetrarea acestea”, a declarat, miercuri, Cătălin Predoiu.