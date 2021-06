Preasfințitul Părinte Ignatie , în cuvântul său, a amintit și despre piedicile neașteptate și surprinzătoare ce au apărut în publicarea volumului „Părintele Mina Dobzeu – Duhovnicul Hușilor. Documente (1946-2011)”, şi spune:

Preasfințitul Părinte Ignatie: „Povestea acestei cărţi este una tristă, aşa cum a fost şi viaţa Părintelui Mina în ceea ce priveşte vrăjmaşii din afară, cei ai regimului comunist. Nu ne-a fost foarte uşor să edităm această carte. Ne-am planificat să o punem la îndemâna doritorilor anul trecut. Ar fi trebuit să apară sub egida unei instituţii a statului, însă am întâmpinat o dificultate majoră. Mi s-a cerut, la modul propriu, să renunţ la un pasaj din cuvântul introductiv, ca apoi să o putem publica. Nu am fost de acord, pentru că mi s-ar fi părut un act de laşitate din partea mea. Astăzi nu ne închide nimeni dacă avem curajul de a ne opune ideologiilor progresiste, mai degrabă regresiste, şi corectitudinii politice – ideologii care vin cu impetuozitate şi vor să ne alinieze gândirii lor. Cel mult putem suporta linşajul mediatic, al celor ce sunt afiliaţi acestei ideologii. Am decis să nu publicăm sub egida acelei instituţii şi a trebuit să reluăm tot parcursul procedural de acces la documentele din arhivele Securităţii. Le mulţumesc foarte mult tuturor celor ce au fost implicaţi în acest proiect”, a precizat episcopul Huşilor.

Pasajul care a constituit o problemă în ceea ce privește editarea acestui volum, și care trebuia cenzurat, este următorul: «Tragem nădejde vie că paginile acestei cărţi vor constitui o perfuzie de curaj în favoarea unei şi mai intense și constante mărturisiri a valorilor tradiţionale pentru toţi cei care, la 30 de ani de la destrămarea cortinei întunericului moral al comunismului, (încă) opun rezistenţă totalitarismului neocomuniştilor contemporani, deghizaţi în predicatori ai corectitudinii politice; în predicatori ai toleranţei umanist-seculare, care, de fapt, răspândesc, cu sârg, discursul urii și propun desfiinţarea diferenţelor naturale dintre oameni până la omogenitate; în predicatori ai detonării valorilor civilizaţiei creştine și în predicatori ai ideologiei neomarxiste gender fluid, care instaurează idolatria și supremaţia drepturilor de grup și declanşează lupta de clase între sexe»

În cadrul Simpozionului, Părintele Episcop Ignatie i-a oferit doamnei profesoare Maria Pară Crucea Episcopală pentru mireni a Episcopiei Hușilor și Distincția de vrednicie „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”. Aceste distincții i-au fost oferite doamnei Maria Pară în semn de mulțumire și recunoștință pentru tot sprijinul pe care domnia sa l-a acordat, vreme de 18 ani, Părintelui Mina, fiindu-i aproape, atât în activitățile sale editoriale, cât și la patul de suferință, relatează episcopiahusilor.