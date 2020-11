Alexandra Stan a trăit povești de amor destul de complicate cu bărbații din viața ei, unele fiind chiar de tristă amintire. Cu toate acestea, de ultima relație a decis să vorbească puțin și să își ia rămas bun frumos de la bărbatul cu care s-a iubit.

„Oricât de clișeu pare, Universul lucrează pentru ca noi să putem ajunge la destinație, indiferent care ar fi aceasta. Chiar dacă eu sunt introspectivă și îmi place să studiez ce se întâmplă în jur, tind să mă atașez de oameni, locuri, mirosuri, sentimente, etc… Sunt totuși, om. Așa că, ultima relație pe care am avut-o cu un bărbat, chiar dacă a fost cu adevărat eliberatoare și liberă, și deschisă, m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a proiecta, de a visa, așa că m-am atașat din cauza așteptărilor de viitor”, a spus Alexandra Stan.

Care sunt adevăratele motive din spatele despărțirii?

Mai mult decât atât, frumoasa cântăreață a vorbit și despre motivele pentru care, în fapt, nu au mai putut fi împreună.

„Pot să spun că ultimele 5 luni au fost de-a dreptul superbe, nebune, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am înotat la lumina lunii, am dormit pe plajă, mi-am făcut o mulțime de prieteni.

Acum însă știu că totul se întâmplă cu un motiv, sunt în armonie cu totul, chiar dacă sunt rănită și tristă, așa cum era normal să fiu. (…) Nu dau vina pe nimeni, cu atât mai mult nu pe el. Da, a fost frumos să visez alături de cineva și să îmi fac planuri de viitor.

Planurile de viitor nu se vor realiza!

Este trist că nu se vor realiza, dar asta m-a făcut să îmi dau seama că trebuie să fiu recunoscătoare pentru fiecare moment în care trăim, pentru că nu știm unde ne duce viața, care este drumul nostru, și atunci trebuie să ne bucurăm de fiecare moment.

Dar, într-un final, suntem doar noi și familia noastră. Iar dacă l-aș întâlni, i-aș spune asta: A fost frumos să trăiesc alături de tine în ultimele luni! Sunt foarte recunoscătoare pentru toate darurile pe care mi le-ai făcut, pentru toate lecțiile pe care mi le-ai dat, pentru calmul, iubirea, fericirea, prietenii, locurile unde m-ai dus…

Îmi va fi dor de toate acestea, deja îmi este. Sunt încă în șoc și tot mă gândesc la tine în fiecare moment, mă lupt să mă deconectez de tine, și încerc să îmi amintesc doar de lucrurile frumoase ca să nu te urăsc, să nu îmi otrăvesc inima”, a mai explicat Alexandra Stan, semn că suferă suficient de mult din cauza despărțirii, conform Wowbiz.