Prăjitura de post cu biscuiti si gem

Ingrediente: 1 cana cu zahar, 1 cana cu biscuiti pisati(eu am folosit de ovaz), 1/2 cana cu ulei

2 cani cu faina, 1 cana cu apa, 1 borcan cu gem(eu am folosit de agrise), 1 lingura rasa cu cafea, un varf de cutit cu sare, zeama de lamaie de la o jumatate de lamiae, 2 pliculete zahar vanilat, esenta de vanilie

Pentru decor: zahar pudra, ciocolata de post topita

Preparare

Pisam biscuitii cu mana apoi amestecam cu zaharul.Adaugam faina , cafeaua,sarea si zaharul vanilat.Amestecam bine apoi adaugam gemul si amestecam din nou.Punem pe rand ingredientele lichide si amestecam-apa,uleiul,,esenta de vanilie ,zeama de lamaie si la sfarsit praful de copt dizolvat in putina zeama de lamaie.Obtinem o crema pe care o punem intr-o tava unsa si tapetata cu faina.Dam la cuptor pentru 30-40 min.

Lasam sa se raceasca , scoatem din forma , pudram cu zahar pudra si decoram cu ciocolata de post topita.

Prajitura cu gem si nuca (de post)

Ingrediente

Pentru 3 foi : 200 gr zahar tos, 250 ml bors, 250 ml ulei, un plic de praf de copt, un praf de sare, faina cat cuptinde

Pentru forma: Un aluat ce poate fi intins cu sucitorul

Pentru umplutura dintre foi: 800 gr gem de prune (orice al gem facut in casa), 300 gr nuca, macinata in robotul de bucatarie (300-400 gr)

Pentru ornat: 200 gr ciocolata amaruie, fara lapte, 3 linguri de ulei

Preparare

Ingredientele pentru aluat se amesteca, formand un aluat ce se va imparti in trei parti egale si se va intinde foi ce se vor coace pe fundul tavii de cuptor. Foile se coc in cuptor, la foc potrivit in aprox. 10-15 min.

Etapa 2. Gemul si nuca se amesteca, se imparte in doua parti egale si se pune intre foi.

Etapa 3. Ciocolata se topeste la main-marie, adica se pune o cratita cu apa pe foc sa fiarba, iar ciocolata se pune intr-o cratita mai mica, ce se va aseza in prima cratita, fara a se scufunda prea mult.. Fierbinteala apei v-a topi ciocolata fara sa o arda. Se va incorpora si uleiul, pentru ca ciocolata sa fie mai lucioasa si sa se poata taia mai usor.

Etapa 4. Am copt 3 foi, le umplem cu gem si nuca macinata, iar pe deasupra punem ciocolata topita si pe care o intindem bine.

Etapa 5. Dam prajitura la rece, pana a doua zi pentru a se putea portiona. Nu se poate taia imediat pentru ca foile sunt destul de crocante, asa ca trebuie sa aveti rabdare, dar a doua zi prajitura se va fragezi si se va taia

Prajitura de post cu gem de prune si glazura de zahar

Ingrediente: 250 g margarina, 375 g faina, 180 g zahar pudra, un praf sare, o lingurita rasa bicarbonat sodiu stins cu zeama de lamaie, coaja rasa de la o lamaie si vanilie

glazura: -200 g zahar pudra, 3-4 linguri apa fierbinte, colorant sau cacao, o lingura ulei

Preparare

Se face aluatul, se lasa sa stea la rece 1-2 ore,se imparte in doua se intind doua foi, una se pune intr-o tava tapetata cu hartie de copt, se pune apoi un strat de gem de prune, apoi cea de-a doua foaie, se coace la foc moderat.

Se amestea apoi separat ingredientele pe tru glazura, trebuie sa iasa ca o smantina foarte groasa, si se intinde pe prajitura calda.

Prajitura cu nuca, gem si cacao – de post

Ingrediente: 500 g faina,nun praf de sare, 10 g praf de copt, 10 g bicarbonat, 5 linguri cacao, 300 g zahar, 50 ml ulei, 400 ml apa, 5 linguri cu gem de caise, 300 g nuci.

Glazura: 50 ml apa, 100 g zahar, 3 linguri cacao.

Preparare: Într-un castron cernem faina, cu sarea, praful de copt, bicarbonatul si cacao. Nucile se dau prin masina sau se foloseste un aparat de tocat. Amestecam apa cu uleiul,zaharul, gemul si nucile, dupa care incorporam faina cernuta cu restul ingredientelor. Compozitia se pune intr-o tava unsa cu margarina si tapetata cu faina. Se coace la 180 grade pentru 40-50 minute. Glazura se prepara punand apa amestecata cu zaharul si cacao pe foc. Se lasa pana se dizolva bine, atat zaharul cat si cacaua. Glazura se toarna calduta peste prajitura.

Te-ar putea interesa și: