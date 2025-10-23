Prada, a doua nepoată a lui Tzancă a fugit de acasă. Abia o recuperase pe Gucci

Un nou scandal a izbucnit în mediul online după ce Prada, nepoata lui Tzancă Uraganu și una dintre fiicele manelistului Miraj Tzunami, a fugit de acasă. În urmă cu câteva luni, nepoata cea mică a lui Tzancă, Gucci, a fugit de acasă cu iubitul ei, Versace, dar a fost prinsă.

Din declarațiile făcute de soacra tinerei reiese că motivul plecării nu ar fi certuri conjugale sau violență, ci o dispută legată de dreptul de a face transmisiuni live pe TikTok.

Soacra Pradei, mama lui Fady, ginerele lui Miraj Tzunami, a spus că nu a existat vreo agresiune fizică și că problema ar fi fost interdicția impusă de familie privind utilizarea aplicației pentru live‑uri și dansuri. Potrivit femeii, Prada ar fi plecat deseori de acasă atunci când se simțea nemulțumită de restricțiile impuse asupra activității sale online.

Povestea dintre Prada și Fady părea până recent una obișnuită: un cuplu împreună de mai bine de cinci ani, susținut de familie. Miraj Tzunami, fratele lui Tzancă Uraganu, spunea în repetate rânduri că îl consideră pe ginere deja membru al familiei și că îl ajută când poate. Dar dezvăluirile apărute în spațiul public au aprins spiritele.

Într‑un live pe TikTok, manelistul a povestit despre certuri aprinse și reproșuri adresate ginereleui, care, susține el, ar fi avut comportamente nepotrivite când era sub influența băuturilor.

„A început să o înjure pe nevasta mea, beat. Și dacă greșeam eu, ca socru, eu eram ca tatăl lui. Nu aveai tu voie să ridici tonul. Nu ai tu voie să greșești (…) Și dacă ai și tu o gagică, și eu deștept, ca să nu o fac pe fata mea să sufere… Eu sunt vagabond de meserie și i‑am spus: «Fă ce faci, că și noi facem ca bărbați, dar să nu știe ce face stânga cu dreapta, să nu afle nevasta‑ta să sufere»”, a declarat manelistul.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat: unii susținători acuză familia de control excesiv și lipsă de libertate, în timp ce alții invocă rolul de părinte și responsabilitatea de a proteja imaginea și siguranța fiicei.

Sursele apropiate familiei susțin că disputa nu este una izolată, ci recurentă: Prada ar fi renunţat la anumite reguli impuse de părinţi doar temporar, apoi ar fi revenit, iar această dinamică a generat frustrări pe ambele părți. Soacra susține că astfel de plecări „pentru a face TikTok‑uri” au devenit un obicei, iar familia simte că nu mai poate controla situația.