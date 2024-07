Istoria secreta Poveștile Olimpiadei. Maratonista Schiess a șocat întreaga lume. S-a prăbușit după o cursă infernală







Orice atlet are nevoie de voință pentru a trece printr-un maraton, dar cu siguranță nimeni nu a săpat vreodată mai adânc decât elvețianca Gabriela Andersen-Schiess. Sportiva este un simbol pentru ceea ce înseamnă maratonul în prezent.

Gabriela Andersen-Schiess a dat dovadă de o voință de fier la finalul maratonului. Din dorința de a demonstra că femeile pot alerga la fel ca bărbații, sportiva nu s-a dat bătută și a trecut linia de sosire fiind într-o stare gravă din cauza căldurii puternice și a lipsei de apă.

Maratonista Schiess a șocat întreaga lume

Elvețianca Gabriela Andersen-Schiess a terminat pe locul 37 în maratonul olimpic feminin inaugural de la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles din 1984. Cu toate acestea, refuzul ei de a renunța la cursă, în ciuda condițiilor epuizante și a deshidratării, a condus la un moment olimpic emblematic, în care determinarea ei pură a ajutat-o să treacă linia de sosire.

Toată lumea din LA Coliseum în acea dimineață a încurajat-o pe sportivă. A fost vorba de ceva mai mult decât terminarea unei curse, a fost vorba despre primul maraton pentru femei, după atâția ani în care bărbații au spus că femeile nu pot face asta. Nimeni nu-și amintește numele câștigătorului, dar toată lumea își amintește de acel alergător care a terminat indiferent de situație.

„Afli din ce ești făcut atunci când vezi de ce este nevoie pentru a te opri. Orice s-ar întâmpla, nu te opri niciodată!”, a spus alergătoarea la acea vreme.

În timpul cursei, când toată lumea a putut să vadă că se zbate, a fost incredibil ce s-a întâmplat în continuare. Toată lumea, fără să scoată o vorbă, s-a ridicat în picioare la unison și a încurajat-o pe această sportivă care îți dorea atât de mult să ajungă la linia de sosire. Oamenii o îndemnau să continue, iar nivelul de zgomot era uluitor. Când, în sfârșit, a trecut linia de sosire, mulțimea a explodat în urale, iar nivelul de zgomot a crescut simțitor.

Jocurile Olimpice din 1984

După această ediție a Jocurilor Olimpice din 1984, doar de vreo 20 de ori s-au mai întâmplat astfel de momente. Atunci spectatori din întreaga lume au încurajat-o indiferent de țara din țara din carea făceau parte. Acest lucru a rămas un moment inspirațional până în ziua de azi. Este vorba despre a da tot ce poți și a nu renunța niciodată.

Sportiva este un simbol pentru ceea ce înseamnă maratonul. Grecul antic care a alergat maratonul doar pentru a spune Atenei că a câștigat războiul împotriva perșilor, avea un mesaj crucial de transmis. Astfel, nu s-a oprit din alergare până nu l -a transmis. Același lucru a făcut și Gabriela Andersen-Schiess nu s-a oprit până la final.

Pentru a câștiga primul maraton feminin al Jocurilor Olimpice și pentru a transmite mesajul că nu contează sexul, ci puterea voinței tale. Aceasta a rămas în istorie pentru actul ei sportiv. Alergătoarea rămâne până în prezent întruchiparea spiritului olimpic.

Imaginea Gabrielei Andersen-Schiess, accidentată. Făcând semn cu mâna asistenței medicale în timp ce pășea în Colosseumul din Los Angeles, la finalul maratonului feminin, a devenit un simbol durabil al Jocurilor Olimpice. În căldura verii californiene. Elvețianca-americană a refuzat să accepte înfrângerea și a perseverat pentru a trece linia de sosire și a termina cursa istovitoare.

Ziua de 5 august 1984 a răsărit relativ răcoroasă pentru Los Angeles în ultimele zile de vară, iar temperatura era de doar 20°C când a început maratonul olimpic feminin. Un pluton de 50 de persoane a pornit de la Colegiul Santa Monica. Printre ei se afla și elvețianca-americană Andersen-Scheiss.

Lumina de la capătul tunelului

„Am avut emoții, ca toată lumea”, spune ea, „dar am fost întotdeauna mai îngrijorată de căldură și umiditate, așa că strategia mea a fost să plec într-un mod conservator.” Ziua a început să se încălzească pe măsură ce alergătorii șerpuiau de-a lungul traseului.

„Prima parte nu a fost atât de rea, pentru că erau câțiva copaci”, își amintea tânăra de atunci, „cel mai rău a fost când am ajuns pe autostradă, pentru că atunci căldura radia din pavaj”. Andersen-Schiess a continuat, dar a ratat ultima stație de apă. Aceasta s-a dovedit a fi o eroare crucială, deoarece căldura atinsese 32°C în umbra Colosseumului. Când a intrat în măruntaiele stadionului. Elvețianca-americană s-a bucurat de ușurarea temporară de a fi ferită de soare. Cu toate acestea, a fost lovită de un zid de lumină puternică atunci când a ieșit din tunel pe suprafața stadionului.

După ce a alergat atât de mult, ultimii metri ai cursei s-au dovedit extrem de dificili. „Chiar am avut probleme. Practic, picioarele mi s-au cramponat din cauza lipsei de apă. Am vrut să merg mai departe, dar am pierdut controlul”, a spus alergătoarea. Cu trupul contorsionat de durere, Andersen-Schiess a înaintat clătinându-se spre linia de sosire. Ea a ezitat să se oprească. Astfel luptându-se cu provocarea fizică imensă și reușind să îndepărteze medicii și alți membri ai personalului de la Jocuri, Andersen-Schiess a reușit să treacă linia de sosire. „Știam că, dacă mă opresc, nu voi putea să termin.”

Drumul spre linia de sosire

Vuietul mulțimii a încurajat-o să continue, iar Andersen-Schiess a trecut linia de sosire clasându-se pe locul 20. Timpul ei de 2:48:45 ar fi câștigat aurul în fiecare dintre primele cinci maratoane olimpice masculine.

Imaginile cu Andersen-Schiess care își dorea să continue și se chinuia să treacă linia de sosire, înainte de a se prăbuși și de a i se administra imediat fluide intravenoase, au devenit o imagine clasică a rezistenței care este sinonimă cu Jocurile Olimpice.