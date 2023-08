Viața după exploziile de la Crevedia. Povestea impresionantă a unei localnice

Viața după exploziile de la Crevedia nu este deloc una ușoară. Potrivit raportului autorităților, opt case au fost distruse complet, iar alte 11 au suferit pagube. Consiliul Județean Dâmbovița va face o evaluare, iar oamenii din zonă vor fi despăgubiți, anunță Guvernul. Acești bani vor fi alocați din fondul de rezervă. Până vor fi despăgubiți, oamenii sunt nevoiți să își ducă viața mai departe, cu ceea ce le-a rămas.

Floarea Ioniță, o femeie de 76 de ani, spune că locuia la trei case distanță de stația GPL care a provocat o adevărată tragedie. În momentul producerii exploziilor, ea se afla cu fiul ei la poartă. A fost aruncată la pământ, însă a reușit să fugă pentru a-și salva viața. Ea a putut să se salveze, însă nu și unele animale din gospodărie. Porcii și două capre din cele zece au reușit să scape. Una dintre căprițe a fost rănită, iar femeia o îngrijește.

Locuiește acum la o rudă, unde și-a dus și capra rănită. Pe mama ieduței, și ea supraviețuitoare a exploziilor de la Crevedia, toată familia o strigă Prințesa. Floarea se gândește acum ce nume să îi pună ieduței, o supraviețuitoare, care a scăpat doar cu urechile înnegrite. A primit îngrijire de la veterinari, iar stăpâna sa îi acordă toată afecțiunea de care are nevoie.

Floarea Ioniță locuia în apropierea stației GPL și spune că se simțea miros de gaz. A vorbit cu familia despre asta, însă nicio secundă nu s-au gândit că o astfel de tragedie ar putea să se întâmple.

Femeia a povestit că suflul exploziilor de la Crevedia au aruncat-o la pământ pe ea, dar și pe fiul ei. Speriați, au luat-o la fugă fără se mai mai uite în urmă sau să se gândească la agoniseala de-o viață, care le rămâne în urmă.

„Ne-a aruncat explozia, Apoi am fugit, am fugit, am fugit…Sunt rănită în cot și la genunchi. Acum am și la deget ceva și nu mai pot să fac nimic. Am 76 de ani, sunt bătrână și nu mai rezist”, povestește femeia.