Povestea unei femei din Suedia. După un accident grav, îngerii i-au arătat chipul celui care avea să-i devină soț

O femeie din Suedia susține că, în urma unui accident grav din care a scăpat ca prin minune, îngerii i-au arătat chipul viitorului soț. Deși povestea sa a stârnit scepticism, ea afirmă că și-a văzut viitorul în lumea de dincolo.

Experiența unei femei din Suedia

În anul 2004, Jeanette a fost implicată într-un grav accident rutier. Mașina era condusă de sora ei, iar impactul a fost atât de puternic încât centura de siguranță i-a împins toate organele interne sub inimă. Intestinele i-au fost smulse, plămânii perforați, iar diafragma ruptă.

În timp ce paramedicii încercau să o salveze pe marginea drumului, ea a povestit că și-a văzut sufletul părăsindu-i corpul și plutind. Jeanette susține că, la capătul drumului, a întâlnit doi îngeri și pe nașa ei, care murise.

Femeia din Göteborg își amintește că a auzit o voce spunându-i: „Lasă-te purtată, te țin eu!”. În același timp, o rază de lumină puternică o conducea într-un loc unde nu exista timp, ci doar iubire și liniște. „Nu puteam respira, totul mă durea. Strigam în continuu: «Mor!». Tot ce îmi doream era să merg acasă”, a povestit aceasta, pentru Daily Mail.

Femeia susține că a ajuns între două lumi

La un moment dat, Jeanette susține că s-a aflat între două lumi. Entitățile care o însoțeau i-au arătat ce s-ar întâmpla dacă s-ar întoarce pe Pământ. Ea susține că a văzut chipul viitorului soț și al copiilor nenăscuți. Potrivit relatării sale, dacă ar fi rămas pe acel tărâm, ar fi stins vibrația copiilor ei, care nu veniseră încă pe lume.

„Am auzit vocile celor dragi, mama, tatăl, sora, prietenii, care se rugau pentru mine. Știam că nu-i pot dezamăgi. Trebuia să explorez viitorul pe care îngerii mi-l arătaseră. Așa că am ales să mă întorc”, a mai spus femeia.

La trei zile după accident, Jeanette s-a trezit în spital. Medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viața, deși șansele erau reduse. Ei au considerat supraviețuirea ei un miracol, spunând că altcineva nu ar fi rezistat unui astfel de impact.

spital, urgența

spital, urgența / sursa foto: dreamstime.com

„Am fost numită un miracol. Mi-au cusut pleoapele, mi-au pus o tijă de titan în braț, iar trei vertebre mi-au fost sudate. Nimeni nu știa dacă voi merge vreodată sau dacă voi trăi fără dureri cronice. În doar o lună m-am vindecat. Ritmul recuperării a fost inexplicabil”, a mai adăugat ea.

Viața din prezent

După experiențele trăite, atât pe Pământ, cât și în lumea „de dincolo”, Jeanette a ales să aprofundeze acest subiect. În prezent, ea conduce un centru de vindecare spirituală numit „Seven Lakes” și crede că tot ce i s-a întâmplat a fost un portal către renașterea sufletului său.

Jeanette susține că îngerii au avut dreptate. În lumea „de dincolo”, a văzut chipul și a simțit energia celui care avea să-i devină soț. Astăzi, el îi este partener de viață, iar ea este convinsă că i-a recunoscut sufletul cu mult înainte să se întâlnească în realitate.

„Astăzi suntem căsătoriți. Avem doi copii minunați, dar unul lipsește. Am pierdut un băiețel în timpul sarcinii. Poate el era cel de-al treilea sau poate urmează să vină”, a mai spus aceasta, potrivit Daily Mail.

Proiecte speciale