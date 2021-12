Povestea satului în care toți locuitorii sunt bogați. Dar nu au ce face cu banii

Cel mai bogat sat din China este, după cum este prezentat de autorități, „un sat socialist”. Însă, dincolo de prezentarea pompoasă ideologic, se poate vorbi despre o corporație capitalistă, care a fost condusă ani buni de Wu Renbao. Este compusă din peste 2.000 de acționari care trăiesc foarte bine din dividendele lor.

Care este povestea satului în care locuitorii sunt cu toții foarte bogați

Localitatea se află la doar câteva ore de mers cu mașina la nord-vest de Shanghai și are la bază o poveste captivantă. Cunoscut ca „satul numărul unu sub cer”, Huaxi este catalogat drept satul cu cei mai bogați oameni. Este amplasat în estul centrului orașului Jiangyin, în provincia Jiangsu. A fost fondat în 1961, dar Huaxi a înflorit abia în anii 90. Fiecare om din cel mai bogat sat din China are o avere de cel puțin 250.000 de dolari, însă localnicii nu își pot lua comoara în afara satului, conform paranteze.md.

Huaxi este unul dintre cele mai avute sate ale lumii, dar este și foarte controversat. Nu se știe exact câți oameni trăiesc aici. Conform informațiilor disponibile, s-ar părea că și-ar duce viața aproximativ 2.000 de oameni și în jur de 28.000 în satele din jur. Pe de altă parte, aproximativ 20.300 de persoane fac naveta către Huaxi zi de zi.

Cum s-a dezvoltat localitatea din punct de vedere industrial

Transformarea ineditei localități a început în anul 1969. La acea vreme, Wu Renbao, un simplu țăran, dar care avea înclinații politice și viziune, a devenit secretarul Partidului Comunist din Huaxi. El a ridicat aici o fabrică aici care, în zece ani, s-a dovedit a fi una extrem de profitabilă. Aceasta satisfăcea din plin nevoile sătenilor.

Apoi au apărut și mai multe fabrici pe diferite ramuri industriale. Cu veniturile de la aceste fabrici, satul a cumpărat alte 12 localități din apropiere, întinzându-se pe o suprafață de aproape 35 de kilometri pătrați.

În 1994, fiecare locuitor al satului a primit acțiuni gratuite la fabricile din sat, 20% i8n profituri fiind împărțite sătenilor. La sfârșitul anilor ’90, acestea au început să fie vândute la bursă. Iar oamenii au devenit bogați.

În prezent, cei aproximativ 2.000 de locuitori din cel mai bogat sat din China beneficiază de îngrijire medicală și educație gratuită, mașini și case de lux și au, fiecare dintre ei, peste 250.000 de dolari în conturi. Turiștii spun că socialismul nu este deloc o formă rea de organizare socială și că o doresc în propriile țări.

Cine pleacă de aici nu-și poate lua cu el și averea

Forța de muncă de bază a satului este de fapt formată din migranți. „Corporația” are aproximativ 25.000 de angajați care merg la muncă șapte zile pe săptămână. Veniturile și câștigurile corporației nu sunt dezvăluite, așa că este greu de știut cât câștigă.

Localnicii nu au voie să vorbească deloc cu presa de peste hotare. Aici nu există internet cafe, nici baruri, nici cluburi de noapte, nici viață de noapte. Jocurile de noroc și drogurile sunt interzise în sat. În cazul în care cineva decide să părăsească Huaxi, nu își poate lua averea cu el și pierde toate aceste beneficii.