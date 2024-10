EVZ Special Povestea DWF, cea mai mare agenție de digital marketing din țară. Sorin Drăghici, cofondator: Scriem 40.000 de articole SEO anual. Video







Exclusiv. O agenție de digital marketing sprijină brandurile să se remarce online prin strategii personalizate de creștere a vizibilității și de atragere a clienților. Același obiectiv este urmărit și de DWF (Digital Workforce), cea mai dinamică agenție de digital marketing din România.

Cu o experiență de peste 11 ani, compania a devenit unul dintre liderii în serviciile de SEO. Sorin Drăghici, managing partner DWF, a fost prezent în cadrul podcastului „Picătura de Business”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital.

Aflat în cadrul podcastului, Sorin Drăghici a vorbit despre începuturile pieței de digital marketing în România. Acesta a transmis faptul că există un raport ce include toate companiile identificate intern ce oferă SEO, PPC și Data Analytics. Numărul acestora se ridică la 64 de jucători.

„Am analizat evoluția companiilor de digital marketing din 2013, când am început noi, și până în prezent. În urmă cu 11 ani erau nouă firme care făceau asta, acum suntem 64. Atunci, cifra de afaceri cumulată a celor nouă firme era de 1,5 milioane de euro, acum a ajuns la 40 de milioane de euro. Piața a crescut de mai mult de 20 de ori”, a spus Sorin Drăghici.

Ambiție și perseverență înainte de DWF

Întrebat de moderator despre experiența în cadrul acestui domeniu, Sorin Drăghici a spus că a descoperit internetul extrem de devreme prin anii 2000. În 2002, la doar 16 ani, acesta avea ambiția de a face un motor de căutare românesc.

„Am lucrat doi ani la acest proiect, dar nu am reuşit să îl monetizez. Eram foarte mândru de tehnologia pe care o dezvoltam și o implementam, dar nu reușeam să fac bani cu acel produs. Totuși, oamenii erau extrem de interesați de cuvântul jocuri, acesta fiind căutat în România în 2002-2003 de 52 de milioane de ori”, a completat managing partner DWF.

Atunci, Sorin Drăghici s-a decis să facă un site de jocuri, un agregator, după doi ani de la motorul de căutare. Acesta se numea Jocopo și includea peste 8.000 de jocuri. Site-ul a avut un succes extrem de mare în ceea ce privește traficul. Atunci, piața de publicitate online din România era de 2 milioane de euro. Acum, aceasta a ajuns la 250 de milioane de euro, incluzând toate încasările de la Google și Facebook.

Cu toate că site-ul de jocuri făcea sute de euro, facturile depășeau cu mult aceste sume, lucru ce a adus și sfârșitul acestui proiect: „Acumulasem datorii la firma de hosting și apoi am zis, să nu moară proiectul, vă dau vouă site-ul”.

Totul a pornit cu SEO și… lenjerie intimă

Piața de publicitate din România era foarte mică, iar la doi ani, Sorin Drăghici a decis să se mute pe cea din Statele Unite. Astfel, monetizarea se făcea prin Google ADSense.

„Google oferă site-urilor partea de monetizare. Am dezvoltat atunci un site numit, dromgle.com, unde folosisem tehnologia de la motorul de căutare și indexam diverse căutări. Aveam un site cu milioane de pagini și făceam SEO foarte mult pentru el. Începuse să meargă. Ajunsesem la câteva venituri de mii bune pe lună”, a spus acesta.

Cu toate acestea, după o analiză a Google, site-ul a fost coborât din căutări din cauza conținutul considerat necalitativ. Văzând că site-ul nu mai aduce profituri, Sorin Drăghici s-a reorientat spre web design. Atunci, a venit un client ce comercializa lenjerie de damă. Ocupându-se de toată treabă, lui Drăghici i-a venit ideea deschiderii propriului magazin de acest tip.

„Am început în 2010 acest e-commerce. Se numea Perfect Diva și vindeam lenjerie sexy. Devenisem unul dintre advertiserii foarte mari. Investeam foarte mult în publicitate. Era un magazin care genera și 400 de comenzi pe zi. Era unul din magazinele online mari din vremea respectivă, din 2010, când e-commerce-ul era la început”, a transmis managing partner DWF.

Sorin Drăghici a spus că produsele comercializate proveneau din China. Atenția acestuia nu era îndreptată neapărat asupra felului în care bunurile ajungeau la clienți, lucru ce a determinat nemulțumirea acestora, magazinul dând faliment în cele din urmă.

De peste 11 ani DWF

În 2013, acesta s-a întâlnit cu partenerul său, Mihai Vânătoru, cu care a pornit la drum pentru înființarea DWF. În momentul actual, în portofoliul companiei se regăsesc peste 850 de clienți, printre care se află și Carrefour, Decathlon, Sephora, Dr. Max.

„Investiția inițială a fost practic 0. Era timpul meu și al lui Mihai, mai ales că noi nu ne luam salarii. Eu eram pe partea de vânzări la început. Din toată experiența mea de e-commerce, puteam să conving foarte ușor un magazin online pentru că știam toate procesele. Nu știam doar online marketing. Îmi era ușor să vând tipul ăsta de serviciu. Mihai era cu partea de delivery”, a spus Sorin Drăghici.

„Produsul” pe care îl vindeau la început era SEO, care are trei piloni: tehnic, conținut, și link-building. „Mihai făcea auditul-tehnic, deoarece știa foarte bine SEO”, a completat Drăghici.

În 2014, a venit și primul client important al companiei DWF și anume TUI Travel Center.

„Cred că după 7 ani am reușit să plecăm cu bani acasă. Noi aveam un lifestyle în care nu aveam nevoie de prea mult. Ne pasiona business-ul și ceea ce făceam.”, a spus Sorin Drăghici.

„Nu le poți face pe toate de unul singur”

Acesta își amintește cu drag de primul angajat al companiei, o fată, Georgiana.

„Când a venit la negocieri la salariu, a cerut cam de patru ori de cât ne gândeam noi să îi dăm. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar Mihai a fost sceptic în privința banilor, mai ales că nici noi nu câștigam atât. I-am dat cam de 2,7 ori față de suma propusă de noi și am angajat-o. Aveam atunci 16-17 clienți și făceam partea asta de transfer de clienți. I-am explicat, după care a luat primul client”, a povestit cu zâmbetul pe buze managing partner-ul în cadrul podcastului.

Sorin Drăghici a spus că „atunci am prins un pic de curaj și încredere că nu poți să le faci pe toate de unul singur și trebuie să mai și delegi. Am avut mult noroc pe parcurs”.

Momente-cheie ale companiei

Un moment-cheie a fost acela de a traversa pragul de 25 de angajați, mai ales că nu exista atunci o structura de management. „Atunci, m-a ajutat foarte mult Silviu Hotăreanu care a fost CEO la Microsoft. Am făcut mentorat cu el și am început să facem o organigramă, o structură”, a spus Drăghici.

Cu toate că unora pandemia le-a dat bătăi de cap, nu același lucru s-a întâmplat și în cazul companiei. La început a fost panică, mai ales că mulți clienți veneau să pună pe pauză această parte.

„E foarte greu să construiești o echipă. Cum să pierdem oamenii ăștia? După ce a trecut lockdown-ul au început să vină cereri. A început și o creștere a echipei. Am crescut de la 35 la 110 în decurs de 7-8 luni, lucru ce a dus repede la haos”, a spus acesta. Atunci, pentru a gestiona întreaga activitatea s-a lucrat în mod constant cu mentori și specialiști.

Inteligența artificială în companie

De asemenea, un rol esențial în companie îl are și inteligența artificială mai ales că este utilizată pentru îmbunătățirea anumitor procese. Aceasta a reușit să înlocuiască munca a 11 angajați ce se ocupau de politica editorială pentru bloguri.

„Cu AI ne alegem titluri, facem structură, verificăm automat dacă pe blog s-a mai scris despre tema asta. Face tot procesul de la cap la coadă”, a spus Sorin Drăghici.

Cu toate că a fost implementată această îmbunătățire, oamenii nu au fost concediați. Ei au fost plasați pe altă arie a companiei aducând valoarea adăugată în continuare.

Despre structura companiei DWF

Compania DWF este formată acum din trei divizii: SEO, Paid Media și Data Analytics. Sorin Drăghici a transmis faptul că cele mai mari venituri sunt generate de SEO, în procent de 70%.

În ceea ce privește structura clienților, compania are două mari clase: e-commerce și non-e-commerce. Când vine vorba de e-commerce, există trei categorii: e-commerce enterprise, care este format din companii care fac retail și bi-commerce; e-commerce skille-up, unde sunt incluse companiile ce au plecat din online și au ajuns mari și e-commerce start-up, unde sunt companiile la început.

Când vine vorba de non-e-commerce, compania DWF are partea de financiar-medical, de servicii, unde sunt incluse firmele de contabilitate, de curierat, de azil de bătrâni, de turism, conform Infofinanciar.

Angajați și date financiare

Sorin Drăghici a spus că în cadrul companiei, angajații se selectează în mai multe etape.

„Este partea de leadership, adică managerii, unde avem cam vreo 15 oameni. Aici mergem pe networking, îi recrutăm. Avem două internship-uri pe an: unul în martie și altul în octombrie. Aplică undeva la 300-400 de studenți. Alegem cam 30 din ei. După care urmează în fiecare zi un curs de 2-3 ore. La final se aleg 5-6 persoane cărora li se face o propunere de angajare”, a completat acesta.

În ceea ce privește datele financiare, DWF a încheiat cu o cifră de 5 milioane de euro. Profitul net al companiei a fost de peste 4 milioane de lei.

Cursuri de Google Analytics

Compania DWF oferă și cursuri de Google Analytics.

„Aici am plecat din pasiunea pentru pedagogie a lui Liviu(n.r. Liviu Taloi- Data Analytics Director). A zis hai să facem un curs și am făcut un curs. Feedback-ul a fost unul foarte bun. Apoi, am făcut un produs open din lucru acesta și să vedem cine vine. Am făcut de trei ori în București și a fost sold-out”, a spus Sorin Drăghici.

Au fost 25 de participanți. Numărul a fost unul redus mai ales că aceștia trebuiau gestionați într-un anumit fel, ei venind cu laptopurile. Ulterior a fost făcută o caravană în mai multe orașe din țară unde s-a dus Liviu. Conform lui Sorin Drăghici, anul trecut au fost aproximativ 400 de cursanți la acest curs, al cărui cost se ridică la 300 de euro și durează o zi.

În ceea ce privește companiile care doresc ca angajații să ia parte la un astfel de curs, lucrurile stau diferit. Acolo se fac cursuri personalizate pentru activitatea fiecăreia.

„A devenit o linie de business serioasă. Anul trecut, a făcut peste 100 de mii venituri. Acum pregătim pentru la anul. Pe același model vrem să facem curs și de SEO și de Facebook Adds”, a transmis invitatul. .