Succes în timpul pandemiei. Constantin Joițescu și expansiunea Nion. Video

Exclusiv. Pe canalul de YouTube „HAI România” a apărut un nou episod al podcastului „Picătura de business”, avându-l ca invitat pe Constantin Joițescu, un tânăr antreprenor din Râmnicu Vâlcea. El gestionează cu succes două afaceri, demonstrându-și abilitatea de a naviga cu succes în mai multe domenii.

Pe lângă afacerea „Ciocolată cu Beneficii”, Constantin este și fondatorul agenției de Digital Marketing „Nion”, prin care oferă servicii complete de promovare online.

În cadrul podcastului, invitatul a explicat cum reușește să se ocupe de ambele în paralel. „Sunt două domenii foarte complementare, dacă privești Ciocolata cu Beneficii fiind un magazin online. Deci o afacere de E-Commerce. Agenția de Digital este axată pe E-Commerce.

Cum a început povestea „Nion”?

Tânărul antreprenor a povestit cum a luat naștere povestea „Nion”: „Agenția a pornit în 2018, atunci când eu m-am întors în țară. Am fost plecat în Turcia, unde mi-am întâlnit soția. Acolo am avut un Internship, la o agenție de Digital Marketing. Cât timp am fost în Turcia, eu am avut doi clienți în cadrul agenției. Unul din China și unul din India. Prin intermediul lor, am lansat un Startup în Turcia.

Eu vreau să fac ceva important pentru societate, și vreau să fac acest lucru prin intermediul marketing-ului. Eu sunt pasionat de marketing în adevăratul sens al cuvântului. Adică vreau să creez produse, inclusiv, care să fie dorite de oameni.”

Constantin Joițescu a precizat că atunci când s-a întors în țară nu plănuise să ia clienți din România. „Mă uitam în jurul meu și mă gândeam că îmi este imposibil să iau clienți de aici.” Astfel, el a început agenția Nion cu clienții din China și India, conform Infofinanciar.

Primii clienți din România

Invitatul a povestit cum a apărut și primul client din țară: „Spre surprinderea mea, a apărut primul client din România, care m-a rugat să-l ajut. Este vorba despre SuperMercato. Este un lanț de magazine cu specific italian: 45 de magazine în România, 8 în București și un magazin online. Era din Râmnicu Vâlcea, l-am ajutat, am văzut că există potențial și în România.

Pe urmă a venit al doilea client. Tot un băiat care mi-a cerut ajutorul. Și l-am ajutat, brandul există și în ziua de azi, se numește Maranc. Și de acolo, au tot început să vină clienți.”

Succesul din pandemie

A urmat pandemia de Covid-19. Constantin Joițescu a menționat că nu știa ce avea să urmeze și nu știa ce avea să se întâmple cu firma sa. „Aveam patru angajați în momentul în care a venit pandemia. A fost un moment crucial pentru agenție și pentru toată lumea, până la urmă. Pandemia m-a prins cu vreo 10 clienți. A urmat un val de clienți. Maximul de număr de clienți în timpul pandemiei a fost de 100. Și aveam 18 angajați.

Cererea a explodat, veneau cereri de peste tot. Toată lumea voia să se promoveze în online, toată lumea voia un website. Erau afaceri care nu erau pregătite pentru această perioadă. Erau oameni care s-au reprofilat în online. Și a fost un moment prielnic pentru noi. Și am fost ocupat, am lucrat pentru acești clienți în timpul pandemiei, vreo 2 sau 3 ani.”

Agenția „Nion” le oferă mai mult servicii oamenilor: de la crearea de site, până la mentenanță. „Menținem site-urile, menținem promovarea lor online. Agenția are o cifră de afaceri de aproximativ un milion de lei. În prezent, am șase angajați și nouă colaboratori.”