Moarte fulgerătoare după o operație în Turcia. Bucureșteanul se operase la stomac

Un bărbat din București a decedat în urma a două infarcturi intestinale, la mai puțin de jumătate de an după ce a suferit o operație de micșorare a stomacului într-o clinică din Turcia. În ultimele sale momente de luciditate, pe patul de moarte din secția de Terapie Intensivă, acesta s-a căsătorit cu iubita lui, rostind un ultim „da” într-un gest emoționant.

Gelu Gavilă și Ioana Dronea s-au întâlnit pentru prima dată în Piața de Flori din Sectorul 5, unde amândoi munceau cu ziua. Pe măsură ce au petrecut mai mult timp împreună, relația lor s-a transformat într-o poveste de iubire, iar ideea de căsătorie a început să prindă contur.

Cu toate acestea, starea de sănătate a lui Gelu devenise din ce în ce mai gravă, ajungând la o greutate periculoasă de 225 de kilograme, iar singura soluție rapidă părea să fie o intervenție de micșorare a stomacului. Datorită costurilor ridicate din România, cei doi au decis să caute ajutor într-o clinică din Turcia.

Astfel, au ajuns la Clinica Erdem, însă după analizarea stării de sănătate a lui Gelu, medicii au descoperit că acesta suferă de ciroză, motiv pentru care nu au putut efectua operația. Gelu a fost ulterior internat la Spitalul Militar din București, unde, după un tratament îndelungat și un regim strict, a reușit să își stabilizeze sănătatea. După ce medicii i-au comunicat că ciroza nu mai este activă, Gavilă a început să spere din nou că operația de micșorare a stomacului va fi posibilă.

De această dată, Gelu a decis să încerce o nouă intervenție la o altă clinică din Turcia, Clinica Apera, influențat de câțiva apropiați. Cu toate că avea rețineri după experiența anterioară, speranța de a-și salva viața și de a-și construi un viitor alături de Ioana l-a determinat să facă acest pas.

„După data de 1 martie 2024, am plecat cu Gelu la Istanbul. Analizele au fost bune și a rămas să revenim pe data de 12 martie. Pentru că nu am mai avut bani de avion, am plecat cu autocarul, iar el era foarte obosit atunci când am ajuns la spital. Ca urmare, operația a fost amânată pentru a doua zi”, a spus, pentru Gândul, Ioana Dronea, soția pacientului.