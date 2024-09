Cum a transformat Constantin Joițescu, „Ciocolata cu Beneficii”, într-un adevărat business. Video

Astăzi, pe canalul de YouTube „HAI România”, a fost lansat un nou episod al podcastului „Picătura de business”, avându-l ca invitat pe tânărul antreprenor Constantin Joițescu din Râmnicu Vâlcea. El este fondatorul și motorul din spatele afacerii de succes „Ciocolată cu Beneficii” și, de asemenea, conduce încă un business în plină ascensiune.

În cadrul podcastului, Constantin Joițescu ne-a oferit detalii interesante despre procesul prin care această ciocolată este realizată, dar și cum a fost primită de către publicul larg.

Debutul business-ului „Ciocolată cu Beneficii”

Pentru început, tânărul a povestit despre debutul său antreprenorial: „Debutul meu antreprenorial a început de când eram foarte, foarte mic. Am făcut antreprenoriat de când mă știu. Produceam, făceam comerț, vindeam tot felul de lucruri pe platformele online. Primul meu website l-am făcut la vârsta de 14 ani. Eram în vacanța de vară, înainte să încep clasa a IX-a. Și l-am vândut cu 50 de dolari.”

Ușor, ușor, a luat naștere și povestea business-ului „Ciocolată cu Beneficii”. Constantin Joițescu a detaliat: „Este o poveste foarte interesantă. Eu, fiind deja în E-Commerce și angrenat în tot ce înseamnă crearea de produse, conducând agenția de Digital Marketing, sunt pasionat de crearea de produse și servicii. Și asta fac, practic, pentru clienții mei. Și practic, mi-a venit această idee de a face o ciocolată cu beneficii, adică cu ingrediente în ea care să o îmbunătățească.

Eram în mașină și mi-a venit ideea aceasta de a amesteca diferite ingrediente cu ciocolata. Știam că ciocolata este un ingredient afrodisiac, cunoșteam și produse afrodisiace din Turcia. Prima dată m-am dus într-un magazin și am cumpărat mase de cacao. Am sunat un prieten, m-am dus la el am cumpărat ingredientele, m-am dus acasă și am făcut ciocolata în bucătărie. Mi-a venit ideea pe la ora 17:00 și până la ora 22:00 aveam deja prima ciocolată.”

Constantin Joițescu a povestit că a trimis spre testare această ciocolată, la prieteni, dar și prin țară, astfel bucurându-se de un feedback pozitiv de fiecare dată. „A avut efect. Eu știam că are efect pentru că am consumat alte produse similare. Și am primit un feedback excepțional. Astfel, mi-a venit ideea de a face o afacere.”

Ce a urmat?

După ce și-a dat seama că poate să fie o afacere profitabilă și de succes, Constantin Joițescu a început să se intereseze cum ar putea să producă în cantități mai mari acest produs. „Am dat mesaje către conexiunile mele. Am găsit o doamnă în Vâlcea care avea un mic atelier de cofetărie. Ea mi-a spus cât este de greu. Însă, ea mi-a spus că ar exista o fabrică de ciocolată în Vâlcea.”

A urmat o întreagă aventură, iar după trei luni de la momentul în care i-a venit această idee, tânărul antreprenor a reușit să creeze un produs final. Investiția inițială a acestui business a fost de aproximativ 300.000 euro. „În paralele eu am lucrat la tot ce înseamnă design, brand, totul este realizat de către mine cu agenția mea. Avem reclame, design-ul cutiei, m-am implicat inclusiv în realizarea cutiei. Pe 12 octombrie 2023 am lansat site-ul. Am avut prima comandă în mai puțin de trei ore. În momentul în care am lansat site-ul, aveam un singur sortiment.”

Cele patru sortimente

În prezent, există patru sortimente diferite de ciocolată. Pe lângă cel afrodisiac, pe site se mai regăsesc încă trei. Constantin Joițescu le-a enumerat: „Unul este pentru energie, Intense Party se numește. Unul este pentru memorie, are diferite ingrediente, printre care și trei tipuri de ciuperci legale. Al patrulea sortiment oferă o stare de bine.

În momentul în care am început să caut mai adânc în această problemă, am descoperit că mai există în lume oameni care s-au gândit la această idee. Este o persoană care a făcut acest lucru acum 10 ani. În prezent, are vreo 7-8 sortimente. Și m-am gândit că eu pot să le creez pe celelalte. Și am în plan să mai dezvolt și alte sortimente.”

Peste 12.ooo de cutii vândute într-un an

Constantin Joițescu a menționat că de anul trecut și până în prezent a reușit să vândă peste 12.ooo de cutii de ciocolată. „O cutie costă 145 de lei, cea afrodisiacă, 192 de lei cea pentru energie. Avem și oferte pe site. Dacă comanzi două cutii ai 20% reducere, dacă comanzi trei cutii, ai 30% reducere, cu transport gratuit.

Pot spune că am făcut și greșeli de începător. Și am făcut greșeli care m-au costat foarte mult”. scrie Infofinanciar.