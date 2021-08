Povestea dansului istoric dintre John Travolta și prințesa Diana. ”Parcă eram în Cenușăreasa”

Este vorba despre un dineu care a avut loc la Casa Albă, în anul 1985, unde pe lângă alte celebrități prezente au participat și prințesa Diana și John Travolta, atunci un actor care făcea furori la Hollywood.

Se pare că Nancy Reagan, soția președintelui american Ronald Reagan era cea care trăgea sforile în spatele scenei pentru ca Prințesa Diana să fie invitată la dans de Travolta..

John Travolta a dezvăluit recent că Prima Doamnă a fost cea care i-a sugerat să o invite pe Prințesa de Wales la dans în timpul faimoasei sale vizite la Casa Albă.

Într-un clip din noua emisiune specială ”In Their Own Words: Diana, Princess of Wales”, Travolta își amintește că a fost invitat la Casa Albă în 1985 pentru a o întâlni pe Diana. El a precizat că „s-a dus cu o atitudine foarte umilă” la cină, deoarece se simțea „un figurant într-o cameră cu oameni foarte importanți”. Cu toate acestea, pe măsură ce seara avansa, Prima Doamnă l-a abordat pe actorul din ”Grease” cu o cerere specială.

Povestea dansului

Celebrul actor a povestit cum s-a desfășurat ”regia”, de dinaintea dansului, despre care Prințesa Diana nu știa nimic.

”Pe la ora 10 seara, Nancy Reagan m-a bătut pe umăr și mi-a spus: ‘Prințesa, fantezia ei este să danseze cu tine’. Ai vrea să dansezi cu ea în seara asta? Iar eu i-am spus: ”Bineînțeles””, a spus Travolta.

Apoi, prima Doamnă i-a spus apoi lui Travolta că îl va conduse la miezul nopții, la masa unde stătea Prințesa Diana, moment când ar trebui să o invite la dans.

”Inima mea a început să bată cu putere, știi, și am bătut-o pe umăr, iar ea s-a întors și s-a uitat la mine, și avea acel fel de aplecare timidă [a bărbiei] pe care o făcea, și s-a uitat la mine, iar eu am spus: „Vrei să dansezi cu mine?”, iar ea a spus „Da”, a mai spus actorul, despre momentul invitației la dans.

Cei doi s-au apropiat apoi de ringul de dans din Cross Hall de la Casa Albă.

„Am luat-o și toată sala s-a golit. Am dansat pentru ceea ce a părut a fi 15 minute”, a precizat Travolta.

Odată ce dansul s-a încheiat, Travolta a mai spus că s-a simțit ca într-un basm.

„A fost un moment de poveste. Ne-am înclinat când s-a terminat și, știți, ea a plecat, eu am plecat, iar trăsura mea s-a transformat într-un dovleac”, a împărtășit el, râzând.

”Nu o voi uita niciodată”

John Travolta a mai pivestit că ”prințesa inimilor” avea un zâmbet trist și că s-a străduit din răsputeri să conducă dansul cât mai bine pentru a nu se face de rușine.

„Gândiți-vă la decor. Suntem la Casa Albă. Este miezul nopții. Scena este ca un vis. Mă apropii de ea, îi ating cotul, o invit să danseze, a povestit actorul, şi continuă: „Se învârte în jurul meu și îmi arată acel zâmbet captivant, doar un pic trist, și acceptă invitația mea. Și acolo am fost, dansând împreună ca și când ar fi fost un basm”.

Mai apoi, actorul a mai spus că dansul l-a marcat pe viață, fiind una dintre experiențele trăite de el la care se gândește cu mare drag.

„Nu o voi uita niciodată. Sunt atât de onorat că am putut să experimentez acest lucru și știu cu certitudine că a fost punctul culminant al ei de a fi în Statele Unite, a fost momentul ei preferat. Așa că simt că i-am făcut viața mai bună, mi-a făcut viață mai bună și îmi pare foarte rău că nu este aici”, a mai spus actorul.