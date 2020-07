Revista People scrie că, în ultimii doi ani, actrița Kelly Preston nu a oferit detalii cu privire la starea ei de sănătate.

„Era un suflet luminos, frumos și iubitor, care avea grijă profundă de ceilalți și care dădea viață la tot ceea ce atingea. Familia vă cere să înțelegeți nevoia de confidențialitate în acest moment” a fost mesajul transmis de familia lui John Travolta.

Kelly Preston și John Travolta s-au căsătorit în anul 1991 și au doi copii, Ela, în vârstă de 20 de ani, și Benjamin, în vârstă de 9 ani.

Cuplul a mai avut un copil care s-a stins la vârsta de 16 ani. Fiul lui John Travolta, Jetta murit în urma unui atac cerebral, în timp ce se afla cu familia în vacanţă în Bahamas.

Jett, cel mai mare dintre copiii lui John Travolta, mai suferise şi înainte atacuri cerebrale. Acesta a fost găsit de un îngrijitor în baie şi a fost transportat la Spitalul Rand Memorial din Freeport, unde s-a declarat decesul.

Kelly Preston s-a născut pe 13 octombrie, 1962, în Honolulu, Hawaii. Mama sa, Linda, era administratoarea unei clinici psihiatrice, iar tatăl sau, care lucra pentru o firma din domeniul agricol, a murit înecat când Kelly avea trei ani.

A locuit pentru o perioadă în Irak și Australia. După ce s-a întors în Honolulu, Kelly a urmat cursurile școlii pregătitoare pentru colegiu Punahou School.

La 16 ani, când locuia în Australia, a fost descoperită de un fotograf profesionist, care a ajutat-o să obțină roluri în reclame și care a convins-o să participe la o audiție pentru rolul obținut un rol în filmul „The Blue Lagoon”.

A debutat pe marele ecran în 1983 și de atunci a jucat în nenumărate filme, cele mai cunoscute roluri fiind cele din Christine, Twins” Jerry Maguire, Holy Man, What a Girl Wants sau Sky High.

A apărut, în 2004, în cunoscutul videoclip al formației Maroon 5, She Will Be Loved.

Preston a fost căsătorită cu actorul Kevin Gage între anii 1987 și 1989. A avut de asemenea relații cu actorii George Clooney și Charlie Sheen.