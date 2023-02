Povestea adevărată a balonului chinezesc care a speriat America. Armata chineză l-a sabotat pe președintele Xi?

Am asistat la unul dintre cele mai dramatice incidente din ultimii ani, în care au fost implicate Statele Unite și China, un balon fără pilot, care se plimba pe o traiectorie stratosferică sinuoasă pe teritoriul continental al SUA. Sâmbătă, la câteva zile după ce oficialii americani au anunțat prezența balonului chinezesc, estimat a fi de mărimea a trei autobuze, în spațiul aerian american – și la o săptămână după ce autoritățile americane începuseră să urmărească balonul în timp ce acesta tranzita un arhipelag din Alaska – un avion de vânătoare F-22 Raptor a tras o singură rachetă asupra balonului în timp ce acesta plutea în largul coastei Carolinei de Sud.

În imaginile pe care probabil le-ați văzut deja, dirijabilul chinezesc, despre care autoritățile americane spun că au crezut că era un mijloc de informații militare, se prăbușește în aer. Încărcătura sa utilă aparentă, o serie de echipamente de supraveghere suspecte, a căzut în ocean. La momentul redactării acestui articol, nu a fost confirmat dacă capsula atașată balonului a fost recuperată de autoritățile americane, scrie Washington Post.

Ceea ce au realizat controlorii chinezi ai balonului în timpul călătoriei sale este mai puțin clar. Potrivit oficialilor americani care au vorbit cu David Ignatius, editorialist al Washington Post, nu este clar cât de multe informații mai sensibile ar fi putut culege balonul decât sateliții chinezi aflați pe orbită joasă. Baloanele pot zăbovi deasupra unor locații, cum ar fi câmpul de rachete din Montana unde a fost reperat, dar nu sunt staționare și sunt supuse capriciilor vântului.

Peste 30 de baloane au plecat din China

Oficialii americani estimează că, în ultimul deceniu, chinezii au trimis între 20 și 30 de baloane în misiuni, dintre care cinci au făcut înconjurul lumii. Există alte două baloane aparent în mișcare, inclusiv unul care a tranzitat recent o porțiune din America Latină.

Zilele de speculații legate de balon nu au generat o solidaritate așteptată. Parlamentarii republicani l-au atacat în mod oportunist pe președintele Biden pentru presupusa sa slăbiciune față de China. Unul dintre ei chiar i-a cerut demisia. Unii au postat fotografii cu mitraliere de mari dimensiuni sau puști cu lunetă, scrutând cerul în căutarea unui balon aflat la aproximativ 60.000 de picioare în aer, care ar fi fost mult în afara razei de acțiune a armelor lor. Reflectând hiperbola venită dinspre establishmentul de dreapta, senatorul Marco Rubio (republican din Florida) a scris pe Twitter că „dacă Biden nu poate doborî nici măcar un balon, nu va face nimic dacă China va lua din India sau Japonia sau va invada Taiwanul”.

În weekend, Pentagonul a spart oarecum bula dreptei. Acesta a declarat că cel puțin trei baloane „au tranzitat pentru scurt timp partea continentală a Statelor Unite” în timpul administrației Trump, niciunul dintre ele nefiind doborât. Odată ce acest balon cel mai recent a ajuns pe continentul nord-american, oficialii Pentagonului le-au spus colegilor mei că nu exista nicio modalitate viabilă de a-l doborî fără a pune în pericol persoanele de la sol. Acesta este motivul pentru care administrația Biden a așteptat până când s-a apropiat de Oceanul Atlantic înainte de a acționa, minimizând potențialele daune aduse civililor și maximizând în același timp șansele ca tehnologia chineză din capsulă să poată fi securizată intactă.

Repercusiunile dincolo de Washington sunt mai importante

Duminică, secretarul de stat Antony Blinken urma să viziteze China, într-o călătorie care a fost punctul culminant al unor luni de dialog și de discuții delicate. Blocate într-un război comercial în desfășurare și într-o confruntare din ce în ce mai tensionată cu privire la Taiwan, cele două părți au încercat să reducă presiunile într-o relație în continuă creștere. Dar incidentul cu balonul i-a forțat mâna lui Blinken și a dus la amânarea călătoriei sale de către Departamentul de Stat.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat că „încălcarea clară a suveranității SUA” de către China a însemnat că nu este „oportun” ca Blinken să viziteze în acest moment. „Incidentul a acrit atmosfera și a înăsprit pozițiile și nu există nicio garanție că cele două părți pot reuși să reînvie cu succes impulsul de la ‘Bali'”, le-a spus jurnaliștilor Daniel Russel, vicepreședinte la Asia Society și fost diplomat american, referindu-se la întâlnirea dintre Biden și președintele chinez Xi Jinping, care a avut loc în Indonezia în noiembrie.

Într-o lume a dronelor și sateliților, de ce să folosești totuși un balon spion?

Episodul ar putea fi mai dăunător pentru conducerea Chinei decât pentru cea a SUA. În acest an, Beijingul a încercat să arate o față mai prietenoasă în fața lumii, încercând să risipească temerile și resentimentele tot mai mari legate de rolul Chinei pe scena mondială. La Forumul Economic Mondial de luna trecută, vicepremierul chinez Liu He a insistat asupra faptului că națiunea sa este deschisă către lume și că va continua procesul de liberalizare și deschidere și mai mult.

Misiunea lui Blinken în China ar fi putut anunța o resetare a relațiilor într-un moment tensionat. În schimb, evenimentele de săptămâna trecută nu au făcut decât să sublinieze starea gravă a tensiunilor.

În public, oficialii chinezi au prezentat balonul ca fiind un „dirijabil civil” și au criticat acțiunea SUA de a-l doborî. Dar analiștii cred că incidentul i-a luat probabil prin surprindere pe Xi Jingping și cadrele sale. „Din punctul de vedere al conducerii de vârf a Chinei, nu ar fi vrut să întrerupă procesul de relaxare a relațiilor cu Statele Unite, deoarece acest an este un an foarte important pentru China în vederea relansării economiei”, a declarat Zhao Minghao, profesor la Institutul de Studii Internaționale de la Universitatea Fudan din Shanghai. „Nu are rost ca China să saboteze acest proces”.

Aceasta este o opinie împărtășită de unii din cadrul administrației Biden. „Au fost prinși cu garda jos și nu aveau încă o poveste”, a declarat un oficial american pentru Financial Times. „Am spus clar că știam exact ce se întâmplă și că avem nevoie de acțiuni rapide. (…) Le-a luat mult mai mult timp decât era necesar să ne răspundă”.

Xi sabotat de o aripă dură a armatei

Dacă Xi Jingping și conducerea de vârf nu erau la curent cu trimiterea balonului, acest lucru ridică unele întrebări îngrijorătoare. Sunt facțiuni din cadrul structurii de putere a Partidului Comunist care încearcă să îl submineze pe președinte? „Analiștii serviciilor de informații iau în considerare posibilitatea ca armata chineză sau elemente de linie dură din cadrul conducerii să fi căutat în mod deliberat să saboteze vizita de la Blinken, al cărei obiectiv principal a fost de a explora măsurile de stabilitate strategică și alte garduri de protecție care ar putea limita probabilitatea unei escaladări neintenționate în legătură cu Taiwan sau cu alte probleme de potențial conflict”, a scris Ignatius.

Ceea ce se va întâmpla în continuare, însă, ar putea fi în avantajul administrației Biden, a explicat Neysun Mahboubi, cercetător la Centrul pentru Studiul Chinei Contemporane de la Universitatea din Pennsylvania. „Întrebarea cea mai interesantă acum este dacă această greșeală deschide vreo pârghie pentru SUA în renegocierea vizitei și dacă SUA este suficient de pricepută pentru a folosi această pârghie cu succes”, a spus el.