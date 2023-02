Washingtonul confirmă: SUA a doborât deasupra Atlanticului presupusul balon-spion din China. Video

Armata americană a doborât balonul chinezesc despre care Pentagonul spune că este folosit pentru spionaj, a anunţat un oficial al Statelor Unite. Președintele american Joe Biden s-a confruntat cu presiuni intense pentru a o doborî balonul-spion de când a apărut pentru prima dată în SUA săptămâna trecută.

Interesant este faptul că sosirea balonului-spion deasupra SUA are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și Beijing, secretarul de stat Antony Blinken anulând călătoria sa de săptămâna viitoare.

Blinken a spus că prezența balonului de „supraveghere” a fost „un act iresponsabil”. Cu toate acestea, China – care spune că este o navă meteorologică rătăcită – l-a îndemnat să se ocupe de „răcirea” disputei.

Balonul, despre care Pentagonul susţine că era un balon spion, a fost doborât de armata americană în largul coastei de est a Statelor Unite. Cu puţin timp în urmă, traficul aerian a fost suspendat pe trei aeroporturi din sud-estul Statelor Unite ca măsură de securitate naţională, a anunţat Autoritatea americană de reglementare a aviaţiei civile (FAA), pe fondul controverselor legate de prezenţa unui balon chinez în spaţiul aerian al ţării.

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f

— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023