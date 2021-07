Meteorologii au trimis o avertizare de urgență de nivelul 1, cel mai înalt, pentru Henan și capitala provinciei Zhengzhou.

Chinezii au trimis armata să sprijine operațiunile de salvare

Ca răspuns la cererea președintele chinez Xi Jinping de a face tot ce se poate pentru a asigura siguranța locuitorilor și protecția proprietăților lor, armata chineză și Ministerul pentru Situații de Urgență au trimis în regiune aproximativ 5.000 de soldați și pompieri pentru a ajuta la lucrările de salvare.

Mărturii din infern

Filmele postate pe platformele de socializare Twitter și Weibo arată dimensiunile dezastrului provocat de potop. Mărturiile supraviețuitorilor sunt cutremurătoare. „Apa a continuat să crească … La început, ne ajungea până la genunchi, apoi până la talie … Am început să intru în panică atunci când apa mi-a ajuns la piept. Am auzit o femeie oferindu-le membrilor familiei informațiile bancare pentru cazul în care nu reușea să se salveze. Am sunat-o pe mama și i-am spus că s-ar putea să nu reușesc.”

Imaginile surprinse pe străzi arată mașini și motociclete plutind, în timp ce unii locuitori se agăță de copaci pentru a se menține deasupra apei.

Cele mai grave precipitații din ultimii 1.000 de ani

Experții apreciază că provincia Henan din China a fost lovit de cele mai grave precipitații din ultimii 1.000 de ani. În capitala provinciei, Zhengzhou, au căzut peste 200 mm de ploaie într-o oră marți. Cantitatea de precipitații căzută de sâmbătă și până marți în oraș a fost estimată la 617,1 mm, un avevărat potop, în condițiile în care media anuală este de 640,8 mm.

Încălzirea globală a afectat musonii?

Meteorologii din China au dat vina pe taifunul Yanhua pentru precipitațiile neobișnuite din Henan.

Profesorul Koh Tieh-Yong de la Universitatea de Științe Sociale din Singapore spune, însă, că precipitații abundente au loc în China centrală mai frecvent în ultimele decenii, El susține că încălzirea globală a extins zona subtropicală spre regiunea de nord.

„Precipitațiile prelungite și intense din provincia Henan din acest an, atunci când sunt luate împreună cu alte evenimente de precipitații abundente din ultimele două decenii, pot fi o manifestare a unei astfel de deplasări spre nord a centurii de ploi musonice de vară”, scrie The Straits Times.