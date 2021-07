Scene de groază în China. Mai multe persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor provocate de fenomenele meteo extreme. Alți oameni au fost dați dispăruți și nu au fost încă găsiți de autorități. Numeroase servicii feroviare au fost suspendate, în timp ce autostrăzile au fost închise, iar cursele aeriene au suferit întârzieri sau chiar anulări.

Potrivit ultimelor informații, cel puțin 25 de persoane au murit în urma inundațiilor raportate în provincia Henan, care prezintă o populație de aproximativ 100 de milioane de oameni. Dintre acestea, 12 au fost surprinse de valurile agresive de apă la metroul din capitală.

Mai multe servicii feroviare au fost suspendate din cauza ploilor, în timp ce zeci de căi rutiere au fost inundate. Zborurile au suferit întârzieri sau au fost, în unele cazuri, anulate.

Potrivit prognozelor meteo, în Henan ploile vor mai continua pe parcursul următoarelor trei zile, motiv pentru care forțele armate au trimis în zonă peste 5.700 de soldați care să sprijine operațiunile de salvare a cetățenilor.

Mai multe companii chineze s-au mobilizat, alături de asiguratori și o bancă, și au oferit donații și ajutoare guvernelor locale din Henan, în valoare de 299 de milioane de dolari.

Aproximativ 100.000 de persoane au fost evacuate în Zhengzhou. Mii de soldați demarează acțiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol din cauza agresivității ploilor. Aici, apa a ajuns până la piept.

Stația de metrou a fost inundată în întregime. Peste 500 de persoane au fost salvate din această zonă, printre care și 150 de copii și mai mulți învățători din cadrul unei grădinițe.

„Apa mi-a ajuns până la piept”, a scris un supravieţuitor pe pagina sa pe o rețea de socializare. „M-am speriat foarte tare, dar cel mai înfricoşător lucru nu a fost apa, ci scăderea nivelului de aer din vagon”, a mai spus el.

Liniile de autobuz au fost întrerupte; transportul feroviar, de asemenea. Șapte persoane au fost date dispărute în provinciile afectate de ploi, potrivit informațiilor transmise de către autorități.

150 kids and teachers of a kindergarten in Zhengzhou rescued pic.twitter.com/lKDxvvtmrI

