Poți scăpa de herpes peste noapte! Câteva remedii naturiste

Herpesul este o infecție comună multor persoane. Cele mai multe dintre persoanele afectate de herpes au dobândit infecția în copilările. După ce virusul a fost luat, acesta rămâne în ganglionii și în nervii din zona respectivă.

În foarte multe situații, simptomele pentru herpes oral pot să fie confundate ușor cu cele provocate de o faringită simplă.

Majoritatea persoanelor nu prezintă simptome luni sau ani după ce s-au infectat. Cei care au simptome în perioada inițială le vor observa, de obicei, la aproximativ 4 zile de la expunere.

Cum poți scăpa de herpes folosind remedii naturiste

Usturoi

Usturoiul este un remediu naturist ce odată folosit te ajută să scapi de herpes. Tot ce trebuie să faci este să cureți un cățel de usturoi, să îl toci bine și aplici pe zona afectată.

După aproximativ zece minute, clătești zona bine cu apă caldă. Usturimea de pe moment trebuie suportată pentru ca acesta s-și facă efectul.

În cele mai multe dintre cazuri, herpesul dispare după acest tratament, în caz contrar este necesar să repetați procedeul.

Tincura de propolis

Tincura de propolis ajută la combaterea herpresului, datorită proprietăților sale. Se fac tamponări cu tinctură diluată pe locul afectat de mai multe ori pe zi. Se poate folosi și pe cale internă, pentru a-i spori efectul benefic.

Bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu reprezintă încă o metodă prin care poți scăpa de herpes. Folosește un disc demachiant și pune pe el bicarbonat de sodiu.

În plus, tratamentul pentru herpes oral poate să includă administrarea de vitamina C și de suplimente care conțin lizina, gargară cu bicarbonat de sodiu, utilizarea apei de gură care are proprietăți analgezice și antibiotice.

De asemenea, medicul poate sa recomande o cremă sau un unguent cu oxid de zinc, medicamente antivirale orale sau un tratament cu antibiotice destinat infecțiilor bacteriene secundare. Există și medicamente care pot fi luate preventiv, încă de la primele semne ale apariției herpesului.

Pe lângă toat tratamentele pe care o persoană le poate lua, cel mai important este ca zona să fie menținută curată și uscată, ferită de orice bacterie, potrivit doctorulzilei.ro.