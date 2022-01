Poți să slăbești cu ajutorul unui smartwatch?

Smartwatch-ul sau ceasul inteligent este un ceas care poate tine o evidenta continua a activitatii tale fizice. In functie de tipul ceasului si de modelul pe care il alegi, acesta va tine evidenta informatiilor precum:

numarul de pasi efectuati zilnic

ritmul cardiac

numarul de calorii arse

calitatea somnului.

Pentru ca il vei avea chiar la incheietura mainii datele tale, vei putea sa evaluezi antrenamentele in curs si statisticile de sanatate. Un smartwatch cu functii de fitness este personalizat practic in functie de datele tale, ceea ce inseamna ca poti introduce informatii precum inaltimea, greutatea, nivelurile de activitate etc.

Apoi, ceasul iti va monitoriza activitatea de-a lungul zilei si iti va oferi feedback continuu cu privire la aceasta.

Te poate ajuta un smartwatch sa slabesti?

Da, un smartwatch este util daca vrei sa slabesti pentru ca iti spune cate calorii ai ars si te ajuta sa tii o cat mai buna evidenta a acestora.

Aceste doua puncte sunt cheie atunci cand iti doresti sa scapi de grasimea corporala. Scaderea in greutatea inseamna crearea unui deficit de calorii si exista doua moduri in care poti face acest lucru: sa mananci mai putin si sa ai o activitate cat mai intensa.

Monitorizand miscarile, un ceas inteligent te va ajuta sa pierzi in greutate, pentru ca vei sti mult mai usor cate calorii trebuie sa arzi zilnic, ce activitate ai facut, care este intensitatea miscarilor efectuate, cat trebuie sa mananci (ca sa nu depasesti numarul de calorii pe care ti l-ai setat pentru a slabi), cum sa-ti calculezi usor caloriile etc. Toate acestea sunt informatii valoroase atunci cand intentionezi sa scapi de grasimea nedorita.

Cu toate acestea, daca porti un smartwatch la mana nu inseamna in mod automat ca vei slabi. Ceasul inteligent nu este responsabil pentru cat mananci tu si cat de mult te misti tu. Te ajuta, punandu-ti la dispozitie date suplimentare care vor inlesni procesul de pierdere in greutate, dar depinde de tine modul in care intelegi sa folosesti aceste date.

Cum folosesti un smartwatch daca vrei sa pierzi in greutate?

Cele mai multe modele de ceasuri inteligente pot monitoriza consumul de calorii in fiecare zi. De exemplu, poti incerca sa-ti setezi o pierdere de circa 1000 de calorii zilnic.

In acest sens, exista mai multe aplicatii, precum My Fitness Pal, care te ajuta sa-ti setezi un target realistic in functie de datele pe care le introduci. Dupa ce ti-ai stabilit un target (cate kg vrei sa slabesti), in continuare, poti calcula cate calorii trebuie sa pierzi pe zi si cata miscare ar trebui sa faci.

Majoritatea smartwatch-urilor se pot conecta cu diverse aplicatii de fitness, ceea ce te va ajuta sa-ti monitorizezi mai usor numarul de calorii pierdute. Cand ceasul se sincronizeaza cu aplicatia de fitness, se pot incarca datele despre consumul de calorii cu targetul stabilit. Aceste date sunt un real avantaj in lupta cu kilogramele in plus de care vrei sa scapi.

In concluzie, un smartwatch te poate ajuta sa slabesti, dar cel mai important este sa-l folosesti in mod corespunzator. Nu e suficient doar sa-l porti la mana, ci trebuie sa-l sincronizezi cu o aplicatie de fitness si sa tii cont de datele furnizate care te vor indruma in ceea ce priveste numarul de calorii pe care trebuie sa le pierzi si antrenamentele de miscare pe care trebuie sa le faci.