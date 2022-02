Poți muri din cauza unui șoc emoțional! Nu este de joacă. Se numește „sindromul inimii frânte”

„Când o persoană vine prima dată, inima poate părea teribil de slăbită. Poate că abia strânge. Într-un caz sever, ai fi în unitatea de terapie intensivă în stare de șoc, iar fără asistență medicală nu ai supraviețui”, a spus. Dr. Ilan Wittstein, profesor asistent de medicină la Johns Hopkins Medicine, care a publicat una dintre primele lucrări despre sindromul inimii rupte, numită și cardiomiopatie de stres.

Specialiștii au demonstrat că „sindromul inimii frânte” nu este doar un mit, iar daunele provocate de un șoc emoțional pot fi fatale.

Mary Brittingham a mărturisit că a avut inima distrusă de 3 ori în viață, dar nu din cauza iubirii sau a unei mari pierderi. Aceasta urma să prezinte un discurs în fața unor persoane și a simțit o presiune zdrobitoare în piept.

„Nu a avut o inimă frântă tragic dintr-o poveste de dragoste. Prima dată a fost dintr-o surpriză – un șoc, de fapt”, a spus Brittingham, fost profesor de drept la Georgetown Law School. „Al doua oară a fost din mânie, iar a treia oară a fost din frică”.

„Am fost complet șocată. Trebuia să mă ridic și să am un discurs gata despre colegii mei? Tot ce aveam erau două rânduri pregătite! Și brusc am simțit acest fel de presiune zdrobitoare în piept. A fost foarte dureroasă, dar am crezut că e din cauza anxietății.”

După doar câteva ore, aceasta era convinsă că a suferit un infarct și a mers de urgență la spital.

„Enzimele mele cardiace erau mari și am intrat în insuficiență cardiacă”, a spus ea. „Tatăl meu a murit de insuficiență cardiacă la vârsta de 36 de ani. Așa că m-am gândit „O, omule, asta este”. Dar s-a dovedit că nu am avut un atac de cord sau insuficiență cardiacă, am avut sindromul inimii rupte”.

Totul despre „sindromul inimii frânte”

„Am văzut trei paciente la rând care au trăit evenimente stresante din punct de vedere emoțional. Prima a fost moartea mamei ei, a doua a fost într-un accident de mășînă înfricoșător, iar a treia a fost o reuniune surpriză. Fiecare a venit la spital cu rezultate foarte asemănătoare ale ecocardiogramei”, a spus Wittstein.

Medicii au descoperit că ventriculul stâng al fiecăreia dintre inimile lor – care este camera principală de pompare – a luat o formă ciudată asemănată cu un takotsubo, o oală folosită de pescarii japonezi pentru a prinde caracatița. Sindromul le-a dat multe bătăi de cap specialiștilor.

Simptomele pacienților erau transpirația, durerea în piept și dificultăți de respirație și erau confundate cu un atac de cord, dar aveau arterele perfect curate. Acest sindrom apare în mare parte la femei, fiind mult mai sensibile.

„I-am dat porecla „sindromul inimii frânte”, pentru că la acea vreme nimeni din medicină nu credea că emoțiile ar putea avea un impact atât de dramatic asupra inimii umane. Am vrut să creștem gradul de conștientizare”, a spus Wittstein.

„Estrogenul este un mediator foarte important al modului în care funcționează vasele de sânge la femei”, a spus Wittstein. „De fapt, studiile au arătat că riscul pentru sindromul inimii frânte crește de cinci ori după vârsta de 55 de ani dacă ești femeie”, potrivit CNN.