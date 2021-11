Postul Crăciunul, o mare dilemă pentru românce! Carmen Bruma sare în ajutorul lor. Care este rețeta unei vieți sănătoase

Carmen Brumă a devenit un înger păzitor pentru femeile din toată România! Aceasta a povestit cum poți prepara legumele și fructele în Postul Crăciunului. Fierul este antidotul controversat din această ecuație.

Care este secretul?

„În această perioadă, veți vedea tot felul de tabele cu informații de genul: în semințele de susan există de nu știu câte ori mai mult fier decât într-o bucată de carne sau în frunzele de spanac există de șapte ori mai mult fier decât în ficatul de pui etc.

Partea foarte importantă care nu este, de obicei, menționată este că fierul de origine vegetală, adică din semințe și din legume, este un fier nonhemic care nu se absoarbe la fel că cel din surse animale, ca cel din carne, din ou. Degeaba ai mai mult fier în sursele de origine vegetală dacă organismul nu îl poate folosi. Pentru a stimulat absorbția din surse vegetale, este necesar să ai o sursă de vitamina C la aceeași masă. Am ținut cont de aceste lucruri când am pus la punct planul alimentar din programul „Suplă și sănătoasă în post””, a spus Carmen Brumă pe Instagram.

Sucul de lămâie este considerat un leac băbesc, iar româncele nu mai cred în acest truc. Carmen Brumă a mărturisit că acesta face minuni.

„O idee bună ar fi să storci suc de lămâie peste tot ce mănânci și îți place în această combinație”, a scris Carmen Brumă în ghidul său „Suplă și sănătoasă în post”, potrivit RomaniaTV.

Modelul sare în ajutorul femeilor cu un ghidul în care aceasta și-a dezvăluit secretele unui trup impecabil, costă 36 de lei și se primește pe e-mail, în format PDF. La achiziționarea produsului, Carmen Brumă te va băga pe grupul restrâns de Facebook SLĂBEȘTE CU CARMEN BRUMĂ (pentru admiterea în grup e necesar să faci cerere pe Facebook). Pe acest grup, româncele își scriu părerea despre dieta minune și povestesc prin câte au trecut pentru a ajunge la o viață sănătoasă.

Înfometarea este cel mai periculos lucru la care o persoană poate să apeleze. Diva iți propune un regim alimentar cu trei mese zilnice și o gustare. Aceasta încearcă să iți schimbe viața pentru totdeauna, nu doar pentru câteva săptămâni.