Accidentul aviatic a avut loc în Calabasas, California, chiar lângă casa familiei Kardashian. La locul incidentului au sosit imediat mai multe echipe de pompieri și medici, însă nu s-a găsit niciun supraviețuitor.

În urma acestei vești dramatice, o postare din 2012 pe Twitter a dat fiori reci fanilor. Un utilizator a scris, în urmă cu 8 ani, că sportivul va sfârși într-un accident de elicopter.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012