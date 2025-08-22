International Poșta se închide pentru că oamenii nu mai scriu scrisori







Poșta națională a Danemarcei, PostNord Danmark, va opri distribuirea scrisorilor pe suport fizic până la finalul anului 2025. Decizia marchează sfârșitul unei tradiții de aproape patru secole și vine ca urmare a digitalizării accelerate, relatează BBC News.

„Danezii abia primesc scrisori”, spune Kim Pedersen, șeful serviciului poștal.

Tot mai mulți cetățeni apelează la soluții online pentru comunicare, iar compania a fost nevoită să își reducă activitatea. În acest context, mii de cutii poștale sunt retrase din spațiul public, iar o parte dintre angajați își pierd locurile de muncă.

PostNord Danmark își va orienta activitatea spre livrările de colete, domeniu aflat în creștere odată cu expansiunea cumpărăturilor online.

„Numărul lor este în scădere de mulți ani. În medie, danezii primesc o scrisoare pe lună, ceea ce nu este mult”, a spus Kim Pedersen, șeful serviciului poștal.

Danemarca se numără printre cele mai digitalizate țări din lume, fiind depășită doar de Coreea de Sud. Guvernul danez practică de mai bine de zece ani politica „digitalizării implicite”, trimițând majoritatea comunicărilor oficiale în format electronic.

În comparație, țări precum Germania și Elveția înregistrează o scădere mult mai lentă a trimiterilor de scrisori pe hârtie, de aproximativ 40%. Pe lângă digitalizare, costurile ridicate ale trimiterii scrisorilor contribuie la diminuarea volumului acestora în Danemarca.

În 2024, o nouă legislație a deschis piața către operatori privați și a eliminat stimulentele fiscale pentru PostNord. În urma acestei schimbări, prețul unei mărci poștale a urcat la 29 de coroane daneze (aproximativ 4,55 dolari).

Livrarea scrisorilor pe hârtie în Danemarca nu va dispărea complet, potrivit BBC News. Această responsabilitate va fi preluată de compania privată DAO, unul dintre cei mai mari curieri din țară, cu experiență în distribuția ziarelor și revistelor.

Organizația DaneAge, care apără drepturile persoanelor în vârstă, și Uniunea Poștală 3F și-au exprimat îngrijorarea că schimbările, inclusiv demontarea cutiilor poștale, ar putea complica accesul la servicii pentru seniori și ar putea afecta calitatea livrărilor în zonele rurale.

DAO a răspuns că nu există motive de îngrijorare și a subliniat că scrisorile vor fi livrate direct de curieri, împreună cu ziarele și coletele.