Poșta Română, anunț de ultimă oră despre pensii. Milioane de pensionari trebuie să afle

Bucureşti, 14 ianuarie 2022 – Poşta Română a finalizat, cu trei zile înainte de termenul comunicat inițial, distribuirea drepturilor bănești reprezentând pensiile din sistemul public.

Ultimele pensii din categoria celor distribuite, la domiciliu, prin Poșta Română au fost achitate, astăzi. Beneficiarii care nu au fost găsiți acasă pot intra în posesia drepturilor bănești, la ghișeele subunităților poștale, până în data de 18.01.2022.

S-au ținut de cuvânt !

“Așa cum am promis, am depus toate eforturile pentru a distribui banii pensionarilor într-un timp cât mai scurt, indiferent de situația specială pe care o întâmpinăm la fiecare început de an. Vreau să le mulțumesc tuturor angajaților Poștei Române care au lucrat la capacitate maximă și au demonstrat, încă o dată, că sunt aproape de această categorie de clienți.

Totodată, țin să le mulțumesc partenerilor noștri din sistemul bancar care ne susțin în fiecare lună cu obținerea de numerar, dar și Casei Naționale de Pensii Publice și Trezoreriei Municipiului București, care ne-au livrat toate sumele în timp util”, a declarat Valentin Ștefan, Directorul General al Poștei Române.Față de intervalul obișnuit de distribuire a pensiilor, conform contractului, 1 – 15 ale fiecărei luni, în ianuarie, Poșta Română a distribuit toate pensiile într-un interval comasat de doar opt zile lucrătoare.

Cresc pensiile, cea mai așteptată veste

Ministerul Muncii a declarat că se are în vedere „stabilirea unui calendar de aplicare a Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii, care prevede majorări ale punctului de pensie și schimbarea metodei de calcul, lege care nu a fost aplicată în ultimii ani. Este o lege care, odată aplicată integral, va rezolva inechitățile din sistem și va duce și la mărirea pensiilor”.

„A fost o primă lună în care noua echipă a trebuit să preia din mers lucrurile și să pună la punct măsurile asumate prin Programul de Guvernare, de mărire a alocațiilor pentru copii, a pensiilor, de acordare a ajutorului pentru vârstnici, dar și a celei de-a 13-a indemnizație pentru persoanele cu dizabilități.

Conducerea ministerului se concentrează acum, tot potrivit Programului de Guvernare, pe stabilirea unui calendar de aplicare a legilor salarizării și pensiilor, dar, în același timp, pe corelarea cu PNRR și implementarea acestui program”, a declarat Cristian Vasilcoiu.