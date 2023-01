Populația din România a scăzut cu patru milioane de persoane în ultimii 30 de ani. Care sunt cauzele

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică (INS), a spus că populația din România a scăzut cu aproximativ patru milioane de persoane în ultimii 30 de ani. Numărul de locuitori din România din anul 2021 a ajus să fie la nivelul înregistrat în 1996. „Piramida vârstelor este un instrument foarte important pentru a vedea nu numai structura pe cele două vârste, dar care este impactul unor decizii politice, al unor schimbări politice sau al unor momente importante din istoria unei ţări”, a mai zis Tudorel Andrei.

Președintele INS a continuat prin a spune că în urma recensământului 2021, s-a observat o scădere la bază, persoanele tinere. În plus, populația cu vârsta sub un an a ascăzut cu 18%. Tudorel Andrei a spus că aceste scăderi se întâmplă și din cauza faptului că foarte mulți români au plecat în diferite țări, iar copiii lor s-au născut pe teritoriul statelor respective. Acest procent poate scădea dacă în perioada următoare bebelușii născuți în 2021 vor fi înregistrați în România. Acest lucru înseamnă că ei vor rămâne drept populație rezidentă.

Populația rezidentă a scăzut cu 5,3% față de anul 2011 și cu 12,1% față de anul 2002. Este important de precizat că acest fenomen este întâlnit și în alte țări din estul Europei. Exemple în acest sens sunt Croația și Bulgaria care au înregistrat o scădere de peste 11% între cele două recensăminte. În ceea ce privește Polonia, scădea a fost sub 1%, iar Cehia a înregistrat o creștere. Primele date ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor arăta că populația rezidentă a țării noastre era de 19,05 mulioane de persoane.

De ce a scăzăt numărul de persoane rezidente

Reducerea populației rezidente a fost cauzată de cel puțin doi factori. În primul rând este vorba de tranziția demografică care este caracteristică fiecărei țări. Președintele INS a spus că a fost încercată reducerea ei în 1966, dar după căderea comunsimului aceasta a fost reluată. Cel de-al doilea factor este cel legate de migrația internațională. Românii au plecat din țară din cauza factorilor economici sau din cauza problemelor legate de aspectele culturale.

„Problema nu este în primul rând a reducerii populaţiei rezidente a unei ţări, problema este asigurarea echilibrului pe cele trei categorii mari de vârstă. Problema e în ce măsură indicele de îmbătrânire demografică se înrăutăţeşte şi în ce măsură raportul de dependenţă demografică iarăşi se înrăutăţeşte în urma reducerii acestei populaţii. Practic atât timp cât nu asiguri echilibrul între persoane de peste 65 de ani şi persoanele tinere, între ce avem în grupa de vârstă şi persoanele în întreţinere. Aici poate apărea dezechilibre, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung”, a completat Tudorel Andrei, potrivit Mediafax.