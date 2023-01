O afacere de spionaj din vremea lui Ceaușescu. Serialul românesc nominalizat la Festivalul de la Berlin

Un serial românesc care prezintă perioada comunistă a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Berlin, care se va desfășura în perioada 16 – 26 februarie. Pentru prima oară în istoria acestui festival de film se va introduce un premiu dedicat serialelor, în cadrul categoriei Berlinale Series.

Iar printre peliculele nominalizate se află și „Spy/Master” care a fost produs de Proton Cinema (Ungaria) și Mobra Films (România), în colaborare cu Warner TV Serie (Germania) pentru HBO. Filmările s-au desfășurat la București și la Budapesta.

Scenariul „Spy/Master” este scris de Adina Sădeanu și Kirsten Peters, iar regia poartă semnătura lui Christopher Smith, producător creativ fiind Ioanina Pavel. Producătorul Ioanina Pavel a apreciat selecția pentru Berlinale și s-a arătat satisfăcută pentru că va putea prezenta serialul în timpul festivalului.

„Suntem foarte onorați că am fost selectați la Berlinale și că vom putea aduce «Spy/Master» în fața publicului de festival, arătând că putem crea producții TV de succes în România, la fel cum au făcut-o și autorii de cinema”, a declarat Ioanina Pavel.

Lista serialelor nominalizate la cea de-a 73-a ediție a Festivalului de la Berlin este completată de „The Good Mothers” (Italia), „Arkitekten” (Norvegia), „Dahaad” (India), „Why Try to Change Me Now”, „Agent” (Danemarca) și „Bad Behavior” (Australia).

Subiectul serialului, o afacere de spionaj

Acțiunea serialului este plasată în perioada de apogeu a Războiului Rece și prezintă o afacere de spionaj în care este implicat un agent al Securității, Victor Godeanu (interpretat de Alec Secăreanu). Agentul Godeanu este mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu și cel mai important consilier al dictatorului. Pe de altă parte, el este un agent dublu care trebuie să fugă din România pentru a nu fi deconspirat.

Godeanu se folosește de o călătorie diplomatică în Germania și fuge în Statele Unite cu ajutorul unei agente Stasi sub acoperire și fostă iubită. De asemenea, este protejat de un agent CIA (Parker Sawyers) care îl ajută să evite spionii KGB, dar și pe securiștii trimiși în căutarea sa (Ana Ularu și Laurențiu Bănescu).

„Este un spectacol foarte bun pe care HBO ni-l oferă. Are imagini incredibile și o interpretare fantastică. Nu am încercat să ne concentrăm pe drame istorice la ediția din 2023, dar acest serial ni s-a părut foarte relevant astăzi. Oamenii l-ar fi privit altfel înainte ca Rusia să invadeze Ucraina”, a declarat pentru Variety Julia Fidel, directoarea categoriei Berlinale Series, conform libertatea.ro.