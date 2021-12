Populația a răbufnit! Primarul a fost umilit chiar de Ziua Naţională a României. De la ce a pornit totul

Vergil Chiţac a sperat ca discursul lui de 1 decembrie să-i impresioneze pe constănțeni, dar lucrurile nu au stat cum și-a imaginat. Primarul a fost huiduit de toți oamenii după ce a început să se laude cu proiecte pe care nu le-a dus la bun sfârșit.

„Onoraţi invitaţi, parteneri, camarazi, cetăţeni. Am deosebita plăcere de a celebra la Constanţa Ziua Naţională a României. Oriunde în ţară, în cadrul acestei ceremonii, ne aducem aminte de sacrificiile camarazilor, la ceea ce putem facem noi ca să ducem mai departe sacrificiile părinţilor noştri care au luptat. Sunt mândru că am onoarea să conduc acest oraş cu cinste şi curaj şi de a moderniza acest oraş. Am demarat deja primele proiecte pentru dezvoltarea oraşului“, a transmis edilul constanţenilor.

Edilul nu s-a arătat impresionat de cuvintele urâte pe care oamenii i le-au adresat și a ținut să își continue discursul de Ziua Națională a României.

„Reabilităm parcurile, marile bulevarde, vom avea două spitale, vom reabilita Spitalul de Boli Infecţioase. Este în construcţie Sala Polivalentă, vom construi o Sală Polivalentă, vom construi un stadion nou sunt semne credibile ale schimbării oraşului, schimbare care va continua şi va deveni tot mai coerentă“, le-a mai transmis primarul constănţenilor.

Cum au petrecut românii de 1 decembrie?

Fostul ministru de Interne, Traian Igaş, a dat startul distracției, iar românii s-au distrat regește de 1 decembrie . Muzica a bucurat sufletele oamenilor, a fost dans, au venit îmbracați în costume populare, iar pomana porcului nu a lipsit.

„La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!”, a spus Traian Igaş.

„La tăiere a participat părintele paroh din Secusigiu. Vine în fiecare an, sunt prietenii noştri. Sunt alături de noi, de românii de pretutindeni.Noi am tăiat 10 porci, dar părintele a venit cu un purceluş să-l facem la rotisor. Au şi prietenii mei de la Vulcan, din Braşov, care au ţinut şi de data asta să fie alături de noi. Mai târziu o să vină şi alţi colegi de la Braşov să-i ajute să facă preparate speciale”, a adăugat el.

Alți români au preferat să participe la cemeromia de Ziua Națională a României, să se plimbe pe străduțele pline de istorie sau să facă masa în familie, potrivit România TV.