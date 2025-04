Popoarele care merg până la sacrificiul suprem se pierd. Mai puțin maghiarii, care primesc cadou Transilvania. Cele șapte autoamăgiri ale ungurilor

„Avem țări în jur, și nu vreau să le numesc, care consideră că sacrificiul trebuie să meargă până la ultimul om. Nu câștigă nimic. Se pierd popoarele care merg până la sacrificiu suprem. Popoarele mici și mijlocii se pierd în istorie, își pierd rostul. Așa a spune președintele Academiei Române, un eminent istoric și profesor, prezent la un eveniment dedicat reflecției asupra forței interioare și identității naționale a românilor, cu tema „Reziliența psihologică și istorică a românilor”, care s-a desfășurat la Cluj.

De câteva zile, Budapesta își întărește pozițiile. La Cluj-Napoca a fost înființată oficial comunitatea Transilvania – Kossuth Tisza Sziget, organizație politică afiliată mișcării politice Partidul Tisa Maghiar, condusă de Péter Magyar. Anunțul a fost făcut, printr-o postare pe Facebook, de actorul și creatorul de conținut István Kátai.

Potrivit acestuia, scrie Ziare.com , comunitatea este rezultatul a șase luni de muncă voluntară și are ca obiectiv crearea de unor grupuri transilvănene, care să colaboreze pentru realizarea unor schimbări sociale și politice atât în interiorul, cât și în afara granițelor. Statul Român, în nesimțirea lui s-a făcut că nu observă cum an de an, Ungaria lui Orban, prin capii UDMR a reușit să stăpânească Transilvania. Nici un gest față de acapararea celor mai importante clădiri din marile orașe, nici o tresărire la imensele sume de bani pompate de Budapesta, cu care s-au construit instituții de învățământ pur ungurești pe teritoriul nostru, stadioane, grădinițe.