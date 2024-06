Social Popeye Marinarul a fost o persoană reală. Povestea din spatele celebrului personaj







Popeye Marinarul este un personaj animat celebru. El și-a făcut debutul în anul 1929, când a apărut ca personaj secundar în revista de benzi desenate Timble Theatre. Este cunoscut drept un marinar musculos, care fumează pipă și mănâncă spanac atunci are nevoie de puteri supraomenești. Toată lumea îl cunoște pe celebrul personaj animat, însă puțini sunt cei care știu că el a fost inspirat după o persoană reală.

Popeye Marinarul, creat după o persoană reală

Creatorul celebrului personaj animat Popeye Marinarul este Elzie Crisler Segar. Acesta s-a născut în Chester, în 1894, și a fost caricaturist de ziar. El este cel care i-a dat viață personajului animat, însă s-a inspirat de la un marinar din viața reală. Este vorba despre Frank „Rocky” Fiegel, un bărbat dur și neîndurător. Potrivit lui Segar, a ales să creeze un personaj după Fiegel, pe care îl cunoștea din satul său natal, pentru ca benzile desenate să fie cât mai realiste.

Popeye a fost la început un personaj secundar, însă a câștigat repede admirația publicului. Toate personajele create de Elzie Crisler Segar au fost inspirate din realitate, majoritatea fiind caricaturi ale oamenilor din satul său natal. Marinarul a fost un real succes, reușind să cucerească inimile oamenilor.

Frank Fiegel, cel după care a fost creat Popeye Marinarul, s-a născut în Polonia în 1868. Când era tânăr a emigrat împreună cu familia sa în America, iar mulți ani mai târziu l-a întâlnit pe caricaturist. La acea vreme Fiegel era un marinar pensionat, însă lucra la Wiebusch's Tavern din Chester. Slujba lui era să curețe localul, dar servea și ca bodyguard.

Numele personajului animat este, de fapt, porecla marinarului real

Fiegel era mai mereu implicat în bătăi. A câștigat multe lupte și a devenit o legendă locală. Cu toate acestea, a încasat și multe lovituri în zona ochilor, astfel primind porecla de Popeye. Fumatul pipei și vorbitul cu jumătate de gură este un obicei inspirat tot de la persoana reală, după cum povestea caricaturistul.

La fel ca și Popeye Marinarul, Fiegel fuma foarte mult și purta zilnic tricouri cu dungi și o șapcă caracteristică marinarilor. Avea o bărbie bine conturată și brațe musculoase și puternice. Deși pare o persoană violentă și dură, atunci când era în preajma copiilor era blând. Își ținea pipa în colțul gurii și povestea aventurile sale din tinerețe. Se lăuda adesea cu forța sa fizică și le spunea copiilor că spanacul este cel care îl face invincibil.

Elzie Crisler Segar l-a cunoscut pe Frank Fiegel în perioada copilăriei, fiind unul dintre mulții copii care îi ascultau peripețiile. Povestirile fostului marinar s-au transformat în mintea lui Segar în aventuri elaborate. Deși era cunoscut pentru bătăile sale, blândețea cu care se purta cu cei mici au fost trăsăturile care l-au inspirat pe caricaturist să transforme marinarul într-un personaj animat.

Cum a devenit Popeye Marinarul celebru

Popeye Marinarul și-a făcut debutul în benzile desenate pe 17 ianuarie 1929. Replica lui de atunci a fost „Da, cred că sunt cowboy!”. Câteva luni mai târziu, pe 27 august, Olive Oyl îl sărută din greșeală pe Popeye pe obraz. Marinarul este cucerit de frumoasa brunetă și de acolo începe povestea lor de dragoste.

Personajul a prins la public și a început să aibă succes. A apărut la început în benzi desenate, apoi în desene animate, filme și chiar emisiuni TV. Aventurile prin care Popeye a trecut de-a lungul anilor au fost diverse. A avut chiar și un rival la inima lui Olive, Bluto, care și-a făcut debutul în 1933. Primul desen animat cu celebrul marinar a apărut pe 14 iulie 1933. Inițial, William Costello a fost vocea lui Popeye, dar mai târziu a fost preluată de Jack Mercer.

Generații de copii au citit benzile desenate și au urmărit animațiile cu Popeye Marinarul. Personajul a devenit celebru pentru că era ușor de înțeles și mulți oameni vedeau un pic din marinar în ei însuși. În plus, el era mereu gata de luptă, iar oamenii admiră determinarea sa. Nu îi este teamă să se apere pe sine și pe cei pe care îi iubește. Are multe calități și, în plus, îi încurajează pe copii să mănânce spanac. Popeye reușește mereu să iasă învingător și de fiecare dată o impresionează pe Olive, potrivit History Defined.