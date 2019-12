Joi, mai mulți lideri ai formațiunii conduse de Victor Ponta au anunțat că își dau demisia din partid. Printre aceștia se numără și Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu, cei care au sfidat direcția partidului și au votat pentru învestitura Guvernului Orban.

„Le multumesc fostilor nostri colegi pentru tot ce am realizat impreuna in ultimii ani in politica / le respectam decizia de a se alatura PNL si speram sa influenteze in bine actul de Guvernare – dar majoritatea covarsitoare a membrilor Echipei ProRomania dorim sa ramanem pe propriul nostru drum .

ProRomania merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de Centru Stanga , pro european si pro dezvoltare , in egala masura critic la adresa PNL si PSD !

Suntem ProRomania si tinem doar cu Romania!”, este mesajul postat de Ponta, pe pagina sa de Facebook

