Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara

Victor Ponta a fost păcălit de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Aceștia l-au sunat în timp ce se afla în mașină, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta a vorbit în engleză mai multe minute despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc și liderii politici de la București, Chișinău și Kiev.

Ponta i-a prezentat „falsului” Poroșenko propria versiune despre alegerile prezidențiale din România. El a susținut că turul I a fost anulat de Curtea Constituțională pentru a împiedica victoria lui Călin Georgescu. Referindu-se la Klaus Iohannis, Ponta a afirmat că „a fost foarte nepopular și încă este”.

„Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze. Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită”, a povestit Ponta.

Fostul premier i-a spus lui Poroșenko că, în România, Volodimir Zelenski „nu este foarte popular”. El a adăugat: „Vă iubim țara, dar nu președintele. Este popular cu noul regim politic, dar nu cu noi. Vă iubim țara, dar nu președintele”.

Despre Maia Sandu, fostul lider PSD i-a spus „falsului” Poroșenko că este „nepopulară”. În ceea ce o privește pe actuala ministră de Externe, el a descris-o ca fiind „mai rea decât Maia Sandu”. „Este total de evitat (Oana Țoiu - n.r.), este mai rea decât Maia Sandu. Evitați-o cu orice preț”, a spus acesta.

Ponta a afirmat că în Moldova se aplică un model preluat din Ucraina și a adăugat că România se transformă în Moldova, ceea ce nu este „o veste bună”.

„Știți, președintele vostru este noul model testat în Moldova. Maia Sandu l-a sancționat pe primarul Chișinăului. Este același model în Ucraina și vor să-l aplice și în România, stat membru UE, NATO, dar ei încearcă. Am spus că am sperat că Moldova va deveni România, dar văd că România devine Moldova. Nu este o veste bună. Cât am încercat să vorbesc cu administrația americană, nu sunt deloc prieteni cu acest trend. În Bruxelles este pierdere de timp. Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine și alte sute de persoane în piața centrală, Bruxelles-ul nu ar avea nicio poziție. Spun doar ce simt”, a mai adăugat fostul premier.

Ponta a spus că are relații cu politicieni moldoveni, menționându-l pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, pe care l-a descris ca fiind un „oponent puternic”.

„Am contacte cu politicienii moldoveni, cu primarul Chișinăului, cu Ceban. A fost sancționat acum dpuă săptămâni, este un oponent puternic. Va fi dur acolo. L-am adus pe Ceban la București ca să se întâlnească cu Donald Trump Jr., să construiască legături cu SUA. De aceea Maia Sandu și Bruxelles l-au sancționat. Lupta e una murdară”, a mai adăugat acesta.

Fostul premier a declarat despre Maia Sandu că „a pierdut alegerile, dar au fraudat”: „Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. O să fie un joc murdar”.

În discuție a fost menționat și cazul fostului oligarh moldovean Vlad Plahotniuc, arestat în Grecia. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă. Ce am citit acum a fost foarte stupid. Dacă ai un pașaport fals, ce cauți în Grecia? Îmi pare rău pentru el, îmi place de el, dar asta a fost foarte stupid”, a mai spus el.

Ponta i-a spus așa-zisului Poroșenko că, în opinia sa, Statele Unite „ar trebui să aibă o poziție puternică în această privință, în șiretlicurile folosite împotriva oponenților”.

Conversația s-a încheiat cu schimb de urări. Ponta i-a spus așa-zisului Petro Poroșenko: „Vă urez toate cele bune și sper să vă văd curând. Ținem legătura”. La rândul său, „falsul” Poroșenko i-a transmis lui Ponta „sărbători fericite”.