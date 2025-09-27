Ponta, păcălit de ruși. A discutat despre Iohannis, Zelenski și Maia Sandu: Vă iubim țara
- Raluca Dan
- 27 septembrie 2025, 09:39
Victor Ponta a fost păcălit de doi farsori ruși, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus”. Aceștia l-au sunat în timp ce se afla în mașină, iar fostul premier a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. Ponta a vorbit în engleză mai multe minute despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc și liderii politici de la București, Chișinău și Kiev.
Cum au fost alegerile din România, din perspectiva lui Ponta
Ponta i-a prezentat „falsului” Poroșenko propria versiune despre alegerile prezidențiale din România. El a susținut că turul I a fost anulat de Curtea Constituțională pentru a împiedica victoria lui Călin Georgescu. Referindu-se la Klaus Iohannis, Ponta a afirmat că „a fost foarte nepopular și încă este”.
„Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze. Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită”, a povestit Ponta.
Fostul premier i-a spus lui Poroșenko că, în România, Volodimir Zelenski „nu este foarte popular”. El a adăugat: „Vă iubim țara, dar nu președintele. Este popular cu noul regim politic, dar nu cu noi. Vă iubim țara, dar nu președintele”.
Ministra de Externe, „mai rea decât Maia Sandu”
Despre Maia Sandu, fostul lider PSD i-a spus „falsului” Poroșenko că este „nepopulară”. În ceea ce o privește pe actuala ministră de Externe, el a descris-o ca fiind „mai rea decât Maia Sandu”. „Este total de evitat (Oana Țoiu - n.r.), este mai rea decât Maia Sandu. Evitați-o cu orice preț”, a spus acesta.
Ponta a afirmat că în Moldova se aplică un model preluat din Ucraina și a adăugat că România se transformă în Moldova, ceea ce nu este „o veste bună”.
„Știți, președintele vostru este noul model testat în Moldova. Maia Sandu l-a sancționat pe primarul Chișinăului. Este același model în Ucraina și vor să-l aplice și în România, stat membru UE, NATO, dar ei încearcă. Am spus că am sperat că Moldova va deveni România, dar văd că România devine Moldova. Nu este o veste bună. Cât am încercat să vorbesc cu administrația americană, nu sunt deloc prieteni cu acest trend. În Bruxelles este pierdere de timp. Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine și alte sute de persoane în piața centrală, Bruxelles-ul nu ar avea nicio poziție. Spun doar ce simt”, a mai adăugat fostul premier.
Ponta: Ion Ceban, un „oponent puternic”
Ponta a spus că are relații cu politicieni moldoveni, menționându-l pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, pe care l-a descris ca fiind un „oponent puternic”.
„Am contacte cu politicienii moldoveni, cu primarul Chișinăului, cu Ceban. A fost sancționat acum dpuă săptămâni, este un oponent puternic. Va fi dur acolo. L-am adus pe Ceban la București ca să se întâlnească cu Donald Trump Jr., să construiască legături cu SUA. De aceea Maia Sandu și Bruxelles l-au sancționat. Lupta e una murdară”, a mai adăugat acesta.
Fostul premier a declarat despre Maia Sandu că „a pierdut alegerile, dar au fraudat”: „Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. O să fie un joc murdar”.
Cazul lui Vlad Plahotniuc
În discuție a fost menționat și cazul fostului oligarh moldovean Vlad Plahotniuc, arestat în Grecia. „Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă. Ce am citit acum a fost foarte stupid. Dacă ai un pașaport fals, ce cauți în Grecia? Îmi pare rău pentru el, îmi place de el, dar asta a fost foarte stupid”, a mai spus el.
Ponta i-a spus așa-zisului Poroșenko că, în opinia sa, Statele Unite „ar trebui să aibă o poziție puternică în această privință, în șiretlicurile folosite împotriva oponenților”.
Conversația s-a încheiat cu schimb de urări. Ponta i-a spus așa-zisului Petro Poroșenko: „Vă urez toate cele bune și sper să vă văd curând. Ținem legătura”. La rândul său, „falsul” Poroșenko i-a transmis lui Ponta „sărbători fericite”.
