Incendiile forestiere care ard de câteva săptămâni în diferite regiuni din Indonezia provoacă o criză de mediu majoră la nivel regional. Fumul dens s-a extins rapid peste granițe, afectând grav țări vecine precum Malaezia, Singapore și Filipine. În Singapore, valul de smog a determinat atingerea celor mai ridicate niveluri de poluare a aerului din acest an, chiar în perioada în care este programată desfășurarea cursei de Formula 1.

În paralel, din cauza riscurilor privind sănătatea elevilor, autoritățile din mai multe state din Malaezia au decis să închidă temporar instituțiile de învățământ, conform datelor transmise de BBC.

Sezonul incendiilor din acest an este evaluat drept unul dintre cele mai severe din ultimii ani în Indonezia. Principala cauză o reprezintă practicile ilegale de tăiere și ardere a vegetației, utilizate pe scară largă de fermieri și companii ca o soluție ieftină pentru curățarea terenurilor. Efectele asupra populației sunt deja alarmante. În intervalul cuprins între lunile iulie și septembrie, Ministerul Sănătății din Indonezia a raportat aproape 175.000 de cazuri de infecții respiratorii direct legate de expunerea la fumul provocat de incendii.

În Singapore, calitatea aerului s-a deteriorat brusc, înregistrând cele mai proaste valori din anul curent. Indicele Standardelor de Poluare, calculat ca o medie mobilă pe 24 de ore pentru șase poluanți principali, a urcat până la valoarea de 170 în zona centrală a orașului-stat. Pe o scară de evaluare cuprinsă între 0 și 500, o valoare ce depășește pragul de 101 încadrează aerul în categoria nesănătos, în timp ce un nivel de peste 200 indică o situație foarte nesănătoasă.

Scăderea accentuată a vizibilității i-a determinat pe locuitori să poarte măști de protecție pe stradă. În alte regiuni ale insulei, valorile indicelui de poluare au oscilat vineri dimineață între 117 și 166. Conform Agenției Naționale de Mediu din Singapore, aerul a intrat în intervalul nesănătos la începutul lunii septembrie, pentru prima dată din anul 2023. Reprezentanții agenției au explicat că acest fenomene este consecința directă a secetei recente și a focarelor active din Indonezia.

Ca urmare a degradării calității aerului, autoritățile din Singapore emit avertismente periodice prin care le recomandă cetățenilor să se hidrateze corespunzător și să evite activitățile în aer liber. În unitățile de învățământ s-a dispus reducerea activităților prelungite desfășurate afară, iar o parte dintre sălile de clasă au fost dotate cu echipamente de purificare a aerului.

În Malaezia, situația a impus decizii radicale. Dup ce statul Johor a sistat cursurile pentru două zile, măsura închiderii școlilor a fost adoptată și în alte regiuni, precum Melaka, Negeri Sembilan și Selangor, zonă care include și capitala Kuala Lumpur. Regulile naționale prevăd că școlile își sistează activitatea dacă indicele de poluare local depășește pragul de 180.

„Am solicitat tuturor departamentelor de educaţie de la nivel de stat şi birourilor de educaţie de la nivel de district să continue monitorizarea situaţiei ceţii de fum şi să ia măsuri imediate dacă situaţia o impune”, a declarat joi seara ministrul Educaţiei, Fadhlina Sidek, într-o postare pe Facebook.

Dimensiunea crizei a mobilizat conducerea executivă de la Kuala Lumpur. Prim-ministrul Malaeziei, Anwar Ibrahim, a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) pentru a stabili un plan comun de acțiune și un răspuns coordonat în fața poluării transfrontaliere.

În același timp, autoritățile din Singapore monitorizează atent evoluția smogului, având în vedere apropierea cursei nocturne de Formula 1. Organizatorii competiției și reprezentanții locali au precizat că vor transmite permanent informații actualizate către participanți și vor asigura asistență medicală și măști de protecție în caz de nevoie, conform precizărilor făcute de un purtător de cuvânt al Consiliului de Turism din Singapore.