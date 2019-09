18 septembrie

Polonia nu iartă și nu uită. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 18 septembrie s-au născut împăratul Traian, Greta Garbo, Cesare Borgia, Leon Foucault, Kwame Nkrumah, Maria Şindilaru, Dumitru Pasima, Andrei Oişteanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Eumenie din Gortina, Ariadna şi Castor. Nimic în „Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 18 septembrie 1851 a fost apariţia primului număr din prestigiosul „New York Times”. În plus, pe 18 septembrie 1866 a fost menţionat pentru prima dată numele fictivului detectiv particular Nick Carter într-o nuvelă numită „Odd Detective Pupil” scrisă de John Coryell şi publicată în „New York Weekly”.

De atunci, din 1866 şi până astăzi, în anul de graţie 2019 de la nașterea Domnului și 7527 de la facerea Lumii, deie Domnul să nu fie ultimul, au apărut 1.123 de detectivi particulari, diverse romane, diverşi autori. Dar toate aveau ceva în comun: numele, de fiecare data detectivul se numea Nick Carter! (Sursă „Book of Days”, pagina 464)

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, poate vă mai amintiți de filmul ”You’ve Got Mail” cu Tom Hanks și Meg Ryan, despre o librărie clasică din Manhattan care dă faliment din cauza concurenței unui super-shop nou deschis. Nu este ficțiune, s-a repetat de mii de ori pe teritoriul Statelor și de sute de mii de ori în lume, raportează Barnes & Noble, cel mai mare lanț de librării din SUA. Mai ales independenții au avut de suferit.

Îmi amintesc cu regret și duioșie de drumurile mele din copilărie și adolescență, care neapărat treceau prin toate marile librării și anticariate din București, concentrate, pe atunci, în centru. Îmi amintesc de cozile lungi care se formau în așteptarea punerii în vânzare a unei cărți dorite. Am stat la coadă patru ore pentru un volum de versuri al lui Nichita Stănescu.

Ceea ce s-a întâmplat în lume s-a întâmplat și în România. În condițiile prostirii programate a populației, cărțile au devenit inamicul public numărul unu. În prezent, în anul 2019, nu mai există nici 9% din spațiul destinat cărții, care era în anul 1989. În numai 30 de ani s-a înregistrat o involuție masivă, librăriile și bibliotecile s-au transformat în cârciumi sau case de pariuri, de asta are nevoie o populație cu 11% analfabeți și 26% analfabeți ”second degree”. Și cu cazier în proporție de 38%.

Dar aceasta este o tendință mondială, spune Lorraine Shanley, de la Publishing Trends, în condițiile în care economia mondială se îndreaptă către servicii și consum on-line, în timp ce cartea reprezintă un produs material. Peste această penurie intelectuală se mai așează și anarhiștii, ecologiștii cei rătăciți, care susțin că trebuie să renunțăm la cărțile materiale, pentru că așa o să salvăm pădurile. Nu contează că 90% din cărțile actuale se fac din hârtie și carton reciclat, din trestie și chiar din alge.

Totuși, librăriile nu se predau, nu mor, se transformă. Ca și melodia cu Jeana. Oferă o cafea bună, o muzică pe care o preferi, un scaun care te masează în timp ce răsfoiești o carte și, mai ales, un serviciu profesional. De exemplu, am intrat în Sterling, Virginia, într-un bookshop mare, în centru. Având eu ”baraka” am observat că sunt privit. Hait, și-au dat seama că sunt român și ei cred că o să șutesc o carte, am gândit, țigănește. Doamna între două vârste cu ochelari, care mă supraveghea, a dispărut un moment și a revenit cu o carte pe care mi-a întins-o cu un zâmbet. ”Dragă prietene, cred că așa ceva cauți” mi-a spus doamna cu ochelari. M-am bâlbâit de plăcere, era pe aproape și i-am spus ce caut. M-a dus la raftul respectiv… și atât. Ce diferență față de modestul ”Pot să vă ajut cu ceva?” practicat în România, care de fapt alungă clientul, niciun om nu se declară neajutorat, adică nu știe ce vrea.

Ceea ce este de precizat este că manualele, cărțile profesionale, sunt cam la același nivel de vânzare. Cred că niciun student la medicină nu o să învețe procedurile de pe Youtube, ci o să cumpere Mayo Clinic Books, cel puțin în State.

Este bun netul, dar nu înlocuiește, doar completează. Și-ar închpui, măcar, un rabin să citească Tora după tabletă? După cum eu aș socoti un sacrilegiu înlocuirea Bibliei mele sfințite la Mânăstirea Sinaia, singura care ține ritul atonit, atât de drag mie, cu cine știe ce pagină de pe net.

Cărți, manuale, eciclopedii, monografii. Sigur, unele se găsesc și pe net, de exemplu la www.archive.org, dar nimic nu se compară cu deschiderea și răsfoirea unei cărți. Este un ritual simplu, dacă știi să citești. Nu. Nu să citești, ci să înțelegi, acesta este sensul!

Dar despre altceva doream să vă atrag atenția. Despre Polonia, obsesia mea de tip Francis Fukuyama, mă refer la ”Construcția Statelor”. O să citez copios din Deutsche Welle mi se pare o sursă care știe ce spune.

Ieri, marți, 17 septembrie, Polonia a marcat 80 de ani de la invadarea ei de către URSS. Un act barbar, fără nicio motivație decât jaful și lăcomia, fără declarație de război. Totul urmare nemernicului tratat, sau pact, Molotov-Ribbentrop, semnat la 23 august 1939, de tristă amintire și pentru România. Mă întreb, oare ce s-ar fi întâmplat dacă România nu ar fi acceptat ultimatumul URSS și ar fi ales calea armelor? Bună întrebare!

La doar 17 zile după atacul naziștilor, Polonia a fost invadată și de Uniunea Sovietică. Evenimentele din 17 septembrie 1939 umbresc și astăzi relațiile dintre Varșovia și Moscova.

„Când am văzut că germanii vin peste noi din vest și rușii din est, am crezut că totul s-a terminat„, povestea Eugeniusz Sajkowski, un polonez născut în 1913, într-un reportaj realizat de postul german ARD în urmă cu câțiva ani. Bătrânul și-a amintit că, în ziua fatidică de 17 septembrie 1939, el se temea că Polonia „va fi prizonieră, din nou, pentru 120 de ani – poporul nostru e pierdut”.

La ora șase dimineața, în ziua de 17 septembrie 1939, peste 4.000 de tancuri sovietice, 1.500 de avioane de luptă și aproape jumătate de milion de militari au intrat în Polonia. Stalin a trimis mai multe trupe decât Germania nazistă. În fotografia din titlu coloana de militari sovietici intrând în Polonia în dimineața zilei de 17 septembrie 1939. Fotografia are autor necunoscut, circulă în domeniul public. A fost o invazie fără declarație de război și o situție militară inegală. Polonezii aveau tot efectivul militar implicat în luptele cu germanii. Înainte de 17 septembrie 1939 mai existase măcar speranța ca războiul să nu se termine într-o catastrofă pentru Polonia, explică istoricul polonez Zbigniew Woźniczka. Varșovia și câteva alte orașe mari nu căzuseră încă, iar unii se întrebau dacă puterile occidentale nu vor veni, în final, în ajutorul Poloniei, pentru a salva cel puțin o parte a acestei țări. Dar invazia sovietică le-a spulberat polonezilor orice speranță. Mareșalul Rydz-Śmigły, în disperare de cauză, a dat ordinul: „Nu luptăm împotriva bolșevicilor.”

Cu atât mai grave sunt traumele cauzate de trădarea Puterilor Occidentale din 1939, care nu au intervenit, nu i-au ajutat pe polonezi, s-au mulțumit doar să declare război Germaniei, și atât, de faptul că naziștii și sovieticii au organizat chiar o sărbătoare comună a victoriei împotriva Poloniei. Polonia devenise din nou victima vecinilor ei. Adesea se vorbește în acest context despre o a patra pierdere a țării.

Polonezii nu au încredere în Rusia, iar invazia din 1939 nu e singurul motiv pentru relațiile tensionate cu „vecinul cel mare”. O altă traumă istorică a fost uciderea a mii de ofițeri și oficiali polonezi în pădurea Katyn de către NKWD, predecesorul KGB-ului, în anul 1940, o crimă în masă pe care Uniunea Sovietică nu a recunoscut-o timp de zeci de ani. Chiar dacă, în anul 2009, Vladimir Putin a calificat Katyn-ul în mod surprinzător, sau nu, drept „crimă„, Rusia nu s-a confruntat în mod serios cu acest capitol sumbru al istoriei.

Mulți observatori consideră că întâlnirea lui Vladimir Vladimirovici Putin cu premierul polonez Donald Tusk, la Katyn, cea din 7 aprilie 2010, a fost un moment istoric, în care părea posibilă o reconciliere. A fost prima și ultima dată când un reprezentant al conducerii de la Kremlin a venit la locul crimei în masă pentru a le aduce un omagiu ofițerilor polonezi uciși. Cu doar trei zile mai târziu, avionul cu care călătorea președintele polonez Lech Kaczynski, alături de alți oficiali, la ceremonia de comemorare a victimelor de la Katyn, s-a prăbușit în apropiere de Smolensk.

Tragedia aviatică a mutat coordonatele politice din nou spre un teren extrem de dificil, încărcat de sentimente puternice. Modul în care e perceput accidentul scindează societatea poloneză și otrăvește din nou relațiile cu Federația Rusă, care reține în continuare fragmente ale epavei avionului prăbușit, alimentând astfel teoriile conspiraționiste din Polonia.

În aceste condiții, nu-i greu pentru guvernul conservator de la Varșovia să-i reproșeze lui Tusk tentativa de apropiere de Putin din 2010. În 2019, liderul de la Kremlin nu a fost invitat la comemorarea a 80 de ani de la începutul războiului, iar televiziunea de stat a difuzat imagini cu Tusk și Putin îmbrățișându-se în urmă cu aproximativ un deceniu, ca un fel de comentariu fără cuvinte.

Katyn, Smolensk – datele de referință ale celor mai sensibile capitole din istoria Poloniei sunt legate de acea zi de 17 septembrie 1939. Germanii au invadat Polonia, dar Uniunea Sovietică a făcut posibil atacul și și-a luat o parte din pradă, când Polonia era aproape învinsă. „17 septembrie e simbolul unei mari tragedii”, spune istoricul Woźniczka. Să observăm că puterile occidentale nu au declarat război URSS, după cum erau ținute să o facă prin tratatele semnate cu Polonia. URSS era o țară agresoare. Dovadă că tratatele și asigurările, gen NATO, nu servesc la nimic. De aceea s-au înarmat, acum, polonezii. Cine s-a fript cu ciorba, suflă și în iaurt!

Reconcilierea, foarte parțială și incompletă, dintre Polonia și Germania a fost posibilă, printre altele, pentru că Germania și-a recunoscut vina, episcopi din ambele țări au făcut schimb de scrisori, iar imaginea cu fostul cancelar Willy Brandt, în genunchi, la Varșovia, a făcut înconjurul lumii. Lucrurile stau cu totul altfel în cazul rușilor, problemele spinoase ale istoriei comune ruso-polone au fost înghețate și date la o parte timp de decenii întregi, în URSS, pentru a face loc „iubirii” obligatorii dintre cele două state socialiste. Nici după sfârșitul URSS, subiectul nu a fost dezbătut în mod serios în Rusia. Gesturile din 2010 par uitate, majoritatea rușilor nu știe nici astăzi că Uniunea Sovietică a invadat Polonia în 1939. Oare câți români știu acest lucru? Bună întrebare! Domniile voastre știți, acum.

Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului la putere, ”Lege și Justiție” PiS, fratele geamăn al președintelui decedat în catastrofa aviatică de la Smolensk, a declarat, pe 17 septembrie 2019, în legătură cu marcarea celor 80 de ani: ”Eu iert, dar nu uit, Polonia nu iartă și nu uită!”

Sunt multe focare de conflict în Europa și în lume, unele înghețate, altele supraîncălzite, iată, în Orientul Mijlociu și Apropiat, din Siria până în Yemen. Cuprins de îndoială, ca și Toma, că se mai poate face ceva, cumva, bun, în sprijinul păcii, am totuși speranța că mâine ceva-ceva o să ne aducă pisica, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi poţi să pui la punct cu multă abilitate pe cei care îţi invadează teritoriul fizic, sau psihic, se bagă în sufletul tău, pentru că ai un umor acid, o ironie fină, mai rar pentru tine. Astăzi eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil.

TAUR Toată lumea îţi spune că ai multe calităţi și un potențial mare. Trebuie să te foloseşti de aceste abilități atunci când trebuie, la momentul potrivit şi astăzi este una dintre acele zile. Trebuie să începi să faci unele cerneri, unele trieri, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu! Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie.

GEMENI Eşti pus în faţa unei structuri complexe care nu funcţionează cum trebuie. Trebuie să descoperi unde e inexactitatea, eroarea, defectul și să vezi cum se poate repara fără multă cheltuială. Dacă este vorba de statul român, lasă-te pagubaș, zece îngeri și zece draci nu sunt în stare să-l repare, pentru că a fost stricat de dracul cel mare, Doamne iartă-mă! Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mai mulţi. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel!

RAC Este miercuri și, dimineața, te pui, încet, în mişcare. Trebuie să te dezmeticești repede, sunt mai multe lucruri care așteaptă deciziile tale. Nu încerca să amâni, rezolvă astăzi, cum și cât poți mai bine. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei! Nu ar fi rău sa vizitezi un muzeu, dar nu o să poți, de fapt nu ai chef, așa că te poți duce la un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru, pentru că nu ai bani suficienţi să cumperi „exponatele”!

LEU Dorești să împaci pe toată lumea, călcând pe vanitatea ta de rege al junglei. Prietenii, cei din jurul tău, sunt plăcut impresionați de atitudinea ta înțeleaptă, cam rară, să fim drepți! Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încearcă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine, ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor.

FECIOARĂ Ai o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat, te-ai hotărât ca astăzi să fii motivat și optimist. În acest mod poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui! Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz.

BALANŢĂ Poţi să mizezi pe capacitatea ta de seducţie, ca să convingi anturajul în vederea realizării intereselor tale. Este miercuri, ziua lui Mercur, atenţie la schimbările bruşte de atitudine și umor. Fii constatnt! Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Vremurile!

SCORPION Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător. De fapt aşa este, dedică ziua, după program, familiei, celor mici. Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte ca buruienile, fără să le controlezi, sau măcar să ştii de ele!

SĂGETĂTOR În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această transformare necesară se poate face cu paşi mici, încet! Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârșitul săptămânii, când, aspecte favorabile te avantajează, din nou. Partea negativă a horoscopului este în domeniul riscului. Din cauza energiei amplificate pe care o ai, cam întreci măsura…

CAPRICORN Dimineaţa eşti o adevărată forţă a naturii. Ai o energie puţin obişnuită şi te comporţi ca un uragan. Trebuie să te concentrezi, ca să rezolvi problemele urgente care te asalteză astăzi! Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri, care îţi pot fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie, tata, mama, frați, surori!

VĂRSĂTOR Pe o conjunctură complexă, îți crește interesul despre persoanele din jurul tău. Analizezi, caracterizezi și cataloghezi! Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile conjunctura planetară astrologică îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz, nu le vor goli!

PEŞTI Ai de dus la capăt unele probleme complicate, la serviciu şi acasă, dar gresivitatea nu îţi place şi nu te caracterizează. Faţă de un climat violent ai o justificată reţinere şi delimitare. Evita, mai ales în cursul dimineţii, discutiile cu membrii familiei sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună, oscilaţiile de stare, de umor, consumă timpul și vitalitatea!

