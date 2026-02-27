International

Polonia mizează pe SUA și pune la îndoială rolul Franței în descurajarea nucleară europeană

Polonia mizează pe SUA și pune la îndoială rolul Franței în descurajarea nucleară europeană
Polonia privește cu rezervă ideea unei descurajări nucleare europene coordonate de Franța și susține că SUA rămân singurul partener credibil în domeniu, relatează Reuters. Consilierul președintelui Karol Nawrocki evocă inclusiv opțiunea aderării la partajarea nucleară NATO sau dezvoltarea unor capacități proprii.

Administrația prezidențială de la Varșovia transmite un semnal clar în plină dezbatere europeană privind viitorul descurajării nucleare. Polonia consideră că, în acest moment, Statele Unite sunt singurul partener credibil în materie de protecție nucleară.

Polonia susține că doar SUA oferă garanții nucleare credibile

Declarația a fost făcută de Sławomir Cenckiewicz, consilier principal pentru securitate al președintelui Karol Nawrocki. Poziția vine într-un moment în care la nivel european au loc discuții despre un posibil mecanism continental de descurajare, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor cu Rusia.

Cenckiewicz a subliniat că avantajul militar și informațional al SUA este net superior celui al puterilor nucleare europene. „Statele Unite nu s-au oprit niciun moment în acest domeniu militar şi de informaţii, ci pur şi simplu dezvoltă constant acest potenţial şi investesc în el”, a declarat el.

Franța pregătește un discurs despre descurajarea nucleară

Poziția Varșoviei este exprimată chiar înainte ca președintele francez Emmanuel Macron să susțină un discurs important dedicat doctrinei nucleare a Franței.

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că Berlinul a început discuții cu Parisul privind un posibil sistem de descurajare la nivel continental. Franța este, în prezent, singura putere nucleară din Uniunea Europeană după ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar.

Șeful guvernului polonez, Donald Tusk, a confirmat că Varșovia poartă la rândul său discuții cu partea franceză. El a precizat însă că Polonia are nevoie de detalii concrete înainte de a analiza aderarea la un eventual program european.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron / sursa foto: Facebook

Administrația prezidențială contestă controlul exclusiv al Parisului

Sławomir Cenckiewicz a atras atenția asupra doctrinei nucleare franceze. Potrivit acesteia, decizia de utilizare a armelor nucleare aparține în totalitate președintelui Franței, aspect care urmează să fie reiterat public de Emmanuel Macron.

Consilierul prezidențial polonez a declarat că, în cazul aplicării articolului 5 din Tratatul NATO, decizia privind folosirea armelor nucleare ar trebui să aparțină aliaților, nu unui singur stat. Articolul 5 prevede că un atac împotriva unui membru al Alianței este considerat un atac împotriva tuturor.

În opinia sa, Polonia ar trebui să urmărească discuțiile dintre Berlin și Paris, dar să acorde prioritate programului de partajare nucleară al NATO.

Varșovia ia în calcul partajarea nucleară sau capacități proprii

Programul de partajare nucleară permite unor state non-nucleare din NATO să găzduiască și să poată utiliza focoase nucleare americane în cadrul planificării comune a Alianței. Cenckiewicz consideră că Polonia ar trebui să solicite aderarea la acest mecanism pentru a contracara eventuale amenințări rusești.

El a mers mai departe și a invocat posibilitatea dezvoltării unor capacități naționale. „Rusia trebuie tratată ca o ameninţare existenţială pentru Polonia”, a declarat Cenckiewicz. „În această logică, participarea, aderarea la partajarea nucleară sau perspectiva construirii propriilor capacităţi nucleare suverane sunt o consecinţă”, a punctat el.

Declarația marchează una dintre cele mai ferme poziționări publice ale administrației prezidențiale de la Varșovia privind opțiunile strategice ale țării.

Diviziunea politică internă devine vizibilă

Poziția exprimată de consilierul prezidențial reflectă și diferențele de viziune din politica internă poloneză. Guvernul condus de Donald Tusk susține o integrare europeană mai profundă, inclusiv în domeniul apărării.

În schimb, președintele Karol Nawrocki, considerat apropiat de pozițiile exprimate de Donald Trump, pune accent pe relația transatlantică și pe rolul central al NATO.

Constituțional, șeful statului este comandantul suprem al forțelor armate și are posibilitatea de a bloca inițiativele guvernului în domeniul apărării. Divergențele dintre Palatul Prezidențial și executiv sunt recurente în chestiuni strategice.

Europa caută un nou echilibru de securitate

Majoritatea statelor europene se bazează în prezent pe garanțiile americane pentru descurajarea potențialilor adversari. Contextul geopolitic a devenit însă mai complex. Apropierea președintelui Donald Trump de Rusia în dosarul ucrainean și declarațiile sale privind aliații tradiționali au generat îngrijorări în mai multe capitale europene.

Oficialii francezi au transmis că Parisul nu intenționează să înlocuiască umbrela americană și nici să concureze cu NATO. Dezbaterea privind viitorul descurajării nucleare europene rămâne însă deschisă.

