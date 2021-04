Polițiștii bulgari l-au amendat cu 400 de leva (200 de euro) pe șofer în data de 01.06.2017 pentru că a depășit viteza legală.

În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p. admite apelul declarat de apelantul intimat Dumitru Iulian Aurelian împotriva sentinţei penale nr. 162/2020 din 30 iunie 2020 a Judecătoriei Călăraşi. Desfiinţează, în integralitate, sentinţa penală apelată şi în rejudecare: În baza art.298 raportat la art.299 lit.f din Legea nr.302/2004, republicată respinge cererea de recunoaştere a sancţiunii pecuniare în cuantum de 400 BGN, aplicată la data de 01.06.2017 de Oficiul Regional Plevna al Ministerului Afacerilor Interne din Bulgaria (Regional Directorate of the Ministry of the Interior – Pleven).

În baza art.275 alin.3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.04.2021.

Dumitru Iulian Aurelian a fost amendat de polițiștii bulgari cu 400 de leva (200 euro), pentru că, în data de 01.06.2017, la ora 01:35, a condus autovehiculul marca Mercedes-Benz cu viteza de 136 km/h, pe un sector de drum în care viteza legală maxim admisă este de 90 km/h.

Este pentru a două oară în mai puțin de două luni când Curtea de Apel București (CAB) desființează în totalitate o sentință având ca obiect „recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004)”.

În cazul precedent, cel mai probabil, judecătorii Curții de Apel București, analizând natura juridică a faptei reținute în sarcina șoferului român, au observat că, deși în cuprinsul actului se menționează că fapta ar fi infracțiune, din cuprinsul documentului electronic, transmis în vederea aplicării amenzii din 01.06.2017, rezultă în mod cert că fapta a fost calificată drept contravenție. Prin urmare, este posibil ca tocmai această ambiguitate cuprinsă în documentele înaintate autorităților judiciare române – contravenție / infracțiune – să fie cea care îi determină pe magistrați să respingă solicitarea autorităților bulgare de amendare a șoferilor români, scrie justnews.ro.