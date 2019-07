Este de remarcat că Raportul MAI consemnează evenimentele în intervale din ce în ce mai lungi, ca și când eforturile oamenilor legii s-ar estompa odată cu trecerea timpului, nu s-ar intensifica. Raportul începe minut cu minut, oră cu oră, apoi se „diluează” în momente ale zilei – după amiaza, seara, dimineața.

Un alt detaliu este contra dicția dintre Raportul MAI și concluziile Serviciului de Îndrumare și Control al Parchetului General – unde lucrează și fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi – cu privire la decizia oamenilor legii de a aștepta ora 6:00 dimineața înainte de a descinde la adresa criminalului. Polițiștii spun că ei voiau să intre peste Gheorghe Dincă imediat după ce l-au identificat ca suspect, procurorii susțin că au hotărât de comun acord cu polițiștii să aștepte dimineața zilei de vineri

DOS fusese alertat „în cursul zilei” de joi potrivit Raportului MAI, fără ca documentul să precizeze o oră anume. Cert este că începând cu ora 11:05 și până seara târziu polițiștii din Caracal au hoinărit de colo-colo în căutarea locului în care Alexandra a fost bătută, violată, apoi ucisă.

Momentul apelului la 112

La 11:05 Alexandra a sunat la 112 iar apelul a fost preluat de STS Olt, însă convorbirea s-a întrerupt până ca operatorul să redirecționeze convorbirea către dispeceratul IPJ Olt.

La 11:07 Alexandra a sunat din nou, iar operatorul STS Olt a redirecționat apelul la IPJ Olt. Acesta este momentul în care victima spune că a fost răpită, bătută și violată.

La 11:12, din motive despre care Raportul MAI nu face vorbire, victima sună a treia oară la 112 și le spune polițiștilor pentru a doua oară prin ce trece. Cităm din Raport: „sesizând aceleaşi aspecte, motiv pentru care dispecerul I.P.J. Olt a redirecţionat apelul către dispeceratul Poliţiei Municipiului Caracal, solicitând măsuri urgente”.

Practic, apelul Alexandrei la 112 a fost preluat de STS Olt, direcționat către IPJ Olt, apoi redirecționat către Poliția Caracal.

Polițiștii din Caracal, a treia verigă în lanțul sesizărilor, se pun pe treabă.

După aproape un sfert de oră de la apelul inițial, agenții își formează convingerea din informațiile primite că victima s-ar afla pe strada Antonius Caracalla, nr. 9, undeva în centrul municipiului Caracal. Alexandra le dăduse polițiștilor adresa de pe o carte de vizită găsită în casa criminalului. În realitate, Alexandra se afla pe Strada Craiovei nr. 169, adică pe E70, la periferia de vest a orașului. O patrulă din zona greșit indicată pleacă în căutarea victimei.

„Întrucât a existat o neconcordanţă între adresa indicată de victima şi cea unde se afla aceasta, agenţii de poliţie din patrula de ordine publică pedestră au revenit la Poliţia Municipiului Caracal şi au raportat evenimentul şefului Biroului Investigaţii Criminale”, se arată în Raporul MAI.

La 11:29, șeful Biroului Investigații Criminale însuși pune mâna pe telefon și o sună pe victimă, pentru a obține mai multe informații.

Acesta este momentul în care polițiștii află de la Alexandra detalii despre locuința agresorului: că în curte vede un brad, un nuc, câini, gardul vopsit în roșu. Tot atunci polițiștii află că telefonul de pe care vorbește Alexandra nu are internet. Ea le spune polițiștilor a treia oară că a fost violată și că se află în cartierul Protoșeni. În vestul municipiului cartierul Protoșeni se află în nord, iar cartierul Bold în sud, despărțite de Strada Craiovei, unde la nr. 169 de afla casa criminalului.

La 11:45 echipele de Poliție pleacă spre noua zonă comunicată de victimă, adică Protoșeni. Polițiștii verifică perimetrul delimitat de strada Nicolae Bălcescu şi Aleea Mihai Viteazul, despre care aflaseră „de la diverse surse”. Perimetrul se află în cartierul Protoșeni, departe însă de locul în care se afla Alexandra. Între locul acesta și casa criminalului se află Parcul Constantin Poroineanu.

La 12:30, la aproape o oră jumătate de la primul apel la 112, unui polițist îi vine ideea de a cere de la STS identificarea locului exact al apelului victimei. Până atunci polițiștii căutaseră în centrul (Antonius Caracalla) și în nord-vest (cartierul Protoșeni). Cerere către STS pentru geolocație

După ora 12:30 a fost solicitat și sprijinul DOS, iar din informațiile raportului reiese că STS a folosit antenele operatorului de telefonie pentru a stabili locul din care a fost efectuat apelul. Procedeul e numit triangulare și în urma acestuia rezultă o arie delimitată de antenele GSM.

„Harta rezultată în urma geolocalizării a fost postată, pentru o scurtă perioadă, pe o staţie a dispeceratului, fiind exploatată, ulterior, în activităţile investigative”, scrie în documentul citat. Raportul nu precizează ce au făcut polițiștii pas cu pas, dar consemnează rezultatul, pe care îl reproducem:

„După 3 ore de căutări fără niciun rezultat, în jurul orelor 16.00, poliţiştii au revenit la sediul subunităţii pentru analizarea cauzei împreună cu şeful Poliţiei Caracal şi şeful S.I.C. Olt. Informativ, au fost identificate 3 locaţii diferite de pe raza Municipiului Caracal, aparţinând unor persoane suspecte de săvârşirea unor astfel de infracţiuni, iar cu sprijinul procurorului de caz au fost efectuate demersuri în vederea obţinerii mandatelor de percheziţie”.

În intervalul 16.00 – 20.00 anchetatorii au obținut cele trei mandate, însă la percheziții n-au găsit nimic. „Ora 19.58: au fost demarate cele 3 percheziţii domiciliare în baza mandatelor obţinute, la niciuna din cele 3 locaţii nefiind obţinute date sau indicii relevante în depistarea minorei”.

Serviciul lui Kovesi contrazice MAI

Abia în intervalul 22:00-01:00, în noaptea de joi spre vineri, au stabilit anchetatorii locul exact unde se afla Alexandra, la 12 ore de la cele trei apeluri ale acesteia la 112. Este vorba despre casa lui Gheorghe Dincă, de pe Șoseaua Caracal nr.169. Aici, informațiile date publicității de MAI și de Parchetul Caracal se contrazic. Polițiștii spun că ei ar vrut să intre peste Gheorghe Dincă fără mandat de percheziție:

„Deşi comisarul şef Alexe Nicolae – adjunct al şefului IPJ Olt pe linie de investigaţii criminale a propus să se intre la adresa respectivă, chiar dacă nu exista un mandat de percheziţie, invocându-se ipoteza săvârşirii unei infracţiuni flagrante (situaţie în care este permisă percheziţia), reprezentanţii parchetului nu au fost de acord cu această propunere!” Parchetul General a dat publicității concluziile Serviciului de Îndrumare și Control (n.r. – unde lucrează și Laura Codruța Kovesi) la Parchetul Caracal. Serviciul la care lucrează fosta șefă a DNA susține că polițiștii și procurorii s-ar fi pus de acord să aștepte împreună zorii zilei.

„Procurorii (…) nu le-au interzis lucrătorilor de poliție să pătrundă în domiciliul prezumtivului autor Dincă Gheorghe, după ce l-au identificat. În raport de constatările din teren, de comun acord, procurorii și lucrătorii de poliție au apreciat că nu este oportună pătrunderea în domiciliu înainte de ora 06.00, întrucât exista riscul compromiterii probelor în situația în care autorul nu se afla acolo”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Realitatea bate cifrele Realitatea bate cifre

Într-un raport care face referire la implementarea 112, Comisia Europeană preciza, în anul 2017, că România, alături de alte țări, reușește să localizeze un apel de urgență în mai puțin de 10 secunde.

Că realitatea este alta iar reacția oamenilor legii lasă, uneori, de dorit o demonstrează atât tragedia de la Caracal, acolo unde Alexandra Măceșanu (foto) a fost localizat la aproape 12 ore după ce a apelat sistemul de urgență, cât și multe alte cazuri semnalate, de-a lungul timpului. O situație revoltătoare, de pildă, a fost relatată de unchiul unei fete orfane, de 15 ani, din comuna Coșoveni, hărțuită de fostul prieten.

Într-o noapte, fostul prieten a spart ușa cu un par, a intrat în casă și l-a lovit pe bărbat. În urma apelului la 112, polițiștii l-au amendat pe unchi, pe motiv că a sunat degeaba, scrie Libertatea. Unchiul a reclamat abuzul polițiștilor, dar, după două luni, plângerea lui s-a întors, pentru a fi soluționată, tot la polițiștii din comună.

România a raportat că localizarea se face în 3 secunde

În raportul prezentat de Comisia Europeană referitor la 112 se arată că 16 țări din 28 de state membre UE au transmis că au avut probleme cu localizarea apelurilor. Însă, România nu se află pe această listă. Mai mult, autoritățile de pe plaiuri mioritice au transmis că România este unul din statele membre în care numărul de urgență este disponibil și prin sms, nu doar ca apel, începând cu anul 2015, permițându-se astfel accesul și pentru anumite categorii de persoane cu dizabilități. face parte din categoria statelor cu timp de răspuns mediu sub 10 secunde (3,99 secunde în medie), din partea operatorilor serviciului, peste 93% dintre apeluri fiind preluate în acest interval. În mod uluitor aflăm că, pe hârtie, în România localizarea apelantului se face, în medie, în 3 secunde, cu o acuratețe de 98-99% , atât pentru rețele fixe cât și pentru rețele mobile.

Sistem depășit, licitație blocată în instanță

În realitate, sistemul 112 este depășit. O spun și criminaliștii consultați de EVZ, dar și specialiștii în telecomunicații. După cum se știe, Alexandra Măceșan, fata de 15 ani, ucisă de Gheorghe Dincă, a sunat, joia trecută, de trei ori la 112 într-un interval de 7 minute, fără să fie localizată. Polițiștii au transmis că STS a transmis a coordonate pe o arie destul de mare, la trei locații care s-au dovedit a fi greșite.

Criminaliștii spun că din anul 2014, atunci când a avul loc tragedia aviatică din Munții Apuseni, responsabilii de la STS se chinuiesc să achiziționeze un soft performant care să corespundă standardelor tehnologice la care au ajuns companiilor de telefonie mobilă. În țări din Europa, companiile de telefonie mobilă trimit un SMS cu locația exactă a celui care apelează la 112 către sistemul de urgență, echivalentul SNAU de la noi. Însă, acolo, au softul adaptat la tehnologia operatorilor de telefonie mobilă. La noi, softul este învechit și nu poate recepționa acest tip de mesaj de la telefoanele mobile.

STS a lansat abia anul trecut o licitație de modernizare a sistemului 112, blocată acum în instanță, și a dezvoltat o aplicație pentru telefoane inteligente, care oferă precizie de localizare, dar care are doar peste 10.000 descărcări. Pe 24 septembrie 2018, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, avertiza că Sistemul 112, rulează pe Windows XP, un software învechit ce nu se mai produce, iar, din cauza uzurii morale, poate ceda.

Guvernul Dăncilă a aprobat, în data de 13 septembrie 2018 nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente modernizării infrastructurii hardware și software a Sistemului 112. Valoarea proiectului ce va fi derulat timp de trei ani este de 221,7 milioane lei (47,6 milioane euro), finanțarea venind din fonduri UE nerambursabile și de la bugetul de stat. Infrastructura IT ce asigură funcţionarea 112 are o vechime de peste 14 ani, funcţionarea neîntreruptă din această perioadă ducând la o uzură excesivă a infrastructurii IT, se arăta în nota de fundamentare. Una dintre facilitățile noului sistem și funcționalitatea Advanced Mobile Location – AML, care ar permite utilizatorilor care dețin telefoane mobile echipate această funcționalitate că fie localizați cu o acuratețe între 5 și 50 de metri, atunci când sună după ajutor la 112. La un an de la lansarea acestei licitații de către STS, contractul a la Curtea de Apel București, după mai multe contestații la CNSC și o plângere penală la DNA. Un consorțiu de firme condus de Omnilogic, a căror ofertă a fost descalificată, a contestat, în instanță, rezultatele atribuirii contractului de peste 184,7 milioane de lei. În afară de contestația consorțiului condus de Omnilogic, pe15 iulie, o nouă contestație a fost depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Plângerea aparține consorțiului condus de Telekom.

Alexandru Cumpănașu acuză: „Macron a decis câștigătorul licitației”

Revoltat de modul în care a acționat STS în cazul de la Caracal și de explicațiile ulterioare ale STS, conform cărora modernizarea infrastructurii Sistemului 112, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, a declarat, la Antena 3, că lucrurile stau cu totul altfel. Cumpănașu susține că la Summit-ul de la Sibiu, președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu recent demisionarul șef al STS, Ionel Vasilca, și a acuzat „interese financiare la nivel de state”. „Am ascultat și eu ce au declarat nătărăii de la STS. Pot spune așa, păi oamenii ăștia au tupeul să dea vina pe blocarea acelei achiziții publice pentru upgradarea softului în condițiile în care era deja un câștigător, iar la summit (Summit-ul de la Sibiu – n.r) domnul Macron a convins pe cine trebuie să câștige locul doi, care era o firmă franceză. Cu cât tupeu și nesimțire vin ăștia să ne zică lucrurile astea. Dacă s-au blocat lucrurile astea s-au blocat pentru niște interese internaționale”, a declarat Cumpănașu, la Antena 3. Acesta a agăugat: „Dacă s-au blocat aceste lucruri, s-au blocat pentru niște interese financiare la nivel foarte mare și între state. Adică să nu țină STS lecții de blocare de achiziție, când ei au declarata câștigătoare o firmă de pe locul 2”.

Mărturia polițistului care s-a rugat de procurori să intervină

Mărturie șocantă a comisarului Nicolae Alexe (foto), fostul adjunct al IPJ Olt, demis în urma tragediei de la Caracal. Ofițerul a arată că, imediat după ce a fost identificată mașina și, apoi, adresa criminalului Gheorghe Dincă, le-a cerut celor patru procurori aflați în sediul Poliției, Cristian Ovidiu Popescu, Gabriel Lucian Trifu, Cătălin Alexandru Zăvoianu și Liviu Vasilescu, să aprobe intervenția polițiștilor, în baza infracțiunii flagrante. Alexa susține că procurorii n-au fost de acord, deoarece nu ar fi avut date certe că posesorul mașinii este cel care a sechestrat-o pe fată. Polițistul s-a oferit, atunci, să apeleze chiar el la 112 și să anunțe un caz de violență în familie, deoarece, în aceste cazuri, polițiștii pot interveni fără aprobarea procurorilor. Și această variantă a fost refuzată de magistrați. În birou se aflau circa 15 ofițeri cu funcții de conducere în IPJ Olt.

