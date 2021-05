Doi politicieni nu apar în comunicările oficiale ale Direcției Naționale Anticorupție cu privire la dosarul Dragnea-Trump. Unul dintre demnitari este dat de gol chiar în afirmațiile pe care fostul președinte al Partidului Social Democrat le-a făcut. George Maior și Sorin Grindeanu nu mai apar în pozițiile DNA.

Numele fostului ambasador în SUA s-a evaporat

„Apropo, Călin (Popescu Tăriceanu – n.r), știi că ne-a mai făcut un dosar? O veste tristă, așa, de ziua Vioricăi. La mine e legat de vizita în SUA de anul trecut. Eu îi spun domnului Uncheșelu (procurorul DNA Jean Uncheşelu – n.r.) să meargă în continuare, dar îi spun și unde ajunge – la un ambasador.

Și să văd dacă îl țin genunchii, că, dacă nu, are o mare problemă”, spunea Liviu Dragnea, acum trei ani de zile, făcând referire, probabil, la fostul ambasador în SUA, care fusese audiat de către magistrați ca martor în dosar.

La momentul prezent, numele lui George Maior nu mai este articulat de DNA.

Sorin Grindeanu nu apare în comunicările DNA

Sorin Grindeanu susține că a fost audiat de două ori în dosarul în cauză. El este al doilea politician care nu mai apare în comunicările oficiale ale DNA. Premierul de la acea vreme nu mai are nicio calitate în dosarul Dragnea-Trump, notează antena3.ro.

„Eu am plecat la Washington DC la o zi după Liviu Dragnea, întrucât am avut activitate la Guvern. Am fost însoţit în SUA de un aghiotant din cadrul SPP. La aterizare în Washington am fost preluat de Secret Service şi am fost condus la hotel unde era deja cazat Liviu Dragnea. La intrarea în hotel am fost aşteptat de Liviu Dragnea şi George Maior, ambasadorul României în SUA. Liviu Dragnea mi-a spus să mă schimb de urgenţă în costum întrucât trebuie să ne deplasăm în cel mai scurt timp la o recepţie”, a relatat Sorin Grindeanu.

„A doua zi am constatat din presa din România că a fost mediatizat evenimentul la care participasem în seara precedentă, întrucât Liviu Dragnea publicase pe pagina de Facebook mai multe poze. Am sesizat că în presă s-a vehiculat ideea că vizita noastră a fost facilitată de Elliot Broidy şi că a fost contracost. Liviu Dragnea mi-a spus că nu s-a plătit niciun ban pentru acea vizită şi că noi suntem invitaţi (…).

În zilele următoare am participat la mai multe evenimente din cadrul ceremoniei de învestire a preşedintelui Donald Trump. La toate dintre aceste evenimente am participat împreună cu Liviu Dragnea.

La unele dintre ele m-am întâlnit şi cu ambasadorul României în SUA, George Maior (…)”, s-a exprimat Sorin Grindeanu, în cadrul audierilor.

Dragnea, acuzat de trafic de influență

Sorin Grindeanu și Liviu Dragnea au participat la o întâlnire cu Donald Trump, în anul 2017, însă trimis în judecată a ajuns să fie doar fostul președinte al PSD, pentru trafic de influență.

DNA transmite ca, „inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu ar fi traficat, în favoarea omului de afaceri român, influența reală pe care o avea față de prim-ministrul și alți membri ai Guvernului României, promițându-i că îi va determina pe aceștia să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și al intelligence, pe care respectivul le avea în România”.