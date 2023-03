Politicianul moldovean Gheorghe Cavcaliuc, precizări despre protestele de la Chișinău. Acuzații grave la adresa guvernării conduse de Maia Sandu

Politicianul Gheorghe Cavcaliuc, fost adjunct al șefului Inspectoratului General al Poliției, acuzat de abuz în serviciu, în mai multe dosare penale, se află la Londra, unde s-a refugiat după alegerile din 2021. De acolo, el a făcut o serie de comentarii cu privire la protestele de stradă de la Chișinău. Partidul său, PACE, este implicat în organizarea acestor mișcări din Republica Moldova, alături de mișcarea pro-rusă ȘOR, condusă de un alt politician fugar, Ilan Șor, acuzat de corupție.

„Noi am participat la protestele antiguvernamentale, în primul rând, alături de poporul Republicii Moldova care a semnat pentru PACE pentru a se forma ca partid. Am ieșit la proteste, pentru că cei circa 20 000 de moldoveni, care și-au dat votul pentru PACE la Parlamentarele din 2021, ne-au cerut să protestăm pentru drepturile lor și împotriva dezastrului social și al sărăciei pe care le-au adus în Moldova prin incompetența și hoțiile lor Maia Sandu, Andrei Spînu și toată guvernarea PAS.

Totodată, inițial, la aceste proteste au participat mai multe partide politice, printre care reprezentanții PCRM – Constantin Starîș, reprezentanții Partidului „Возрождение’’ – Serghei Mișin, Diana Caraman – reprezentantă a BECS, bloc politic din care face parte două partide Parlamentare PCRM și PSRM, plus formațiunea Politică Uniunea Centristă reprezentă de Mihai Petrache și alte organizații reprezentante ale societății civile”, a declarat politicianul moldovean, într-un interviu pentru portalul Unimedia.

Politicianul se declară pro-UE și pro-NATO

Gheorghe Cavcaliuc susține că nu este pro-rus ci, dimpotrivă, că partidul său susține aderarea Republicii Moldova la UE și la NATO. În acest sens, el a prezentat și un document despre care spune că este o interdicție de a intra pe teritoriul rus pe motiv că reprezintă un pericol pentru acest stat.

El acuză o campanie de dezinformare din partea autorităților de la Chișinău, împotriva sa și a celorlalți organizatori ai potestelor.

„Iar cel mai grav este că aceste minciuni și falsuri, absolut absurde, erau multiplicate intenționat de PAS în presa de peste Prut, apoi în UE, SUA și în întreaga lume. De exemplu, minciuna că la Chișinău protestează forțe politice pro-ruse. Este evident un fals grosolan, pentru că noi suntem un partid Pro-European, Pro-NATO și la fiecare protest spuneam asta în română, în engleză, am spus-o în italiană și germană.

Această dezinformare era făcută cu un singur scop – Maia Sandu și PAS să se victimizeze la nivel internațional pentru a-și camufla incompetența și hoțiile făcute de Andrei Spînu și exponenții PAS, care au adus Moldova în dezastru social și cea mai mare sărăcie din istoria modernă a țării. Cum pot fi eu, Gheorghe Cavcaliuc, pro-rus, dacă am fost de 2 ori reținut și expulzat din Federația Rusă? Ultima dată în anul 2022, cu formularea că prezint pericol pentru securitatea statului rus și mi-au pus o interdicție de a intra în Federația Rusă pe câțiva ani”, a arătat politicianul moldovean.

Cum se dezvinovățește Gheorghe Cavcaliuc

Mai mult, tot în sprijnul acestor demonstrații, Gheorghe Cavcaliuc invocă faptul că a fost implicat în negocierile cu Transnistria, din perioada 2016 – 2019 și că a primit mulțumiri pentru prestația sa de la acel moment.

„Sau cum pot fi eu pro-rus, dacă în anii 2016-2019 am fost membru CUC pentru reglementarea conflictului Transnistrean pe cale pașnică, acolo unde știm cu toții că Federația Rusă are mare interes. Ca membru CUC, am fost direct implicat în apărarea intereselor Republicii Moldova și moldovenilor în Transnistria, pentru ce separatiștii în anul 2017 m-au stopat și reținut în post, interzicându-mi să intru în zona de securitate, pentru a nu participa la o ședință importantă, unde prezența mea era nedorită de ei și Federația Rusă. Pe acest caz autoritățile din Moldova au pornit o cauză penală pe separatiștii din post, care mi-au interzis deplasarea.

Cum să mă faci pe mine pro-rus, dacă în anul 2014 eu am fost unul dintre organizatorii operațiunii secrete de percheziții în aeronavă și confiscare a celor câteva sute de mii de semnături ale cetățenilor ce locuiesc în Transnistria, pe care vicepremierul rus Dmitri Rogozin a încercat să le scoată din Transnistria și să ducă aceste semnături în Federația Rusă, pentru a face jocul Rusiei cu Transnistria, în detrimentul Moldovei.

Apropo Dorin Recean, actualul prim-ministru, fostul Ministru de Interne de atunci, a primit și o scrisoare de mulțumire din partea Procurorului General de atunci, care indica importanța și rolul meu în această operațiune de interes național”, a mai spus Cavcaliuc.

Acuzații la adresa PAS

Potrivit spuselor sale, ca ofițer de poliție a fost implicat în mai multe operațiuni secrete de interes național. Iar datorită acestui lucru, spune el, nu poate permite reprezentanților puterii pro-europene de la Chișinău, din PAS, să vorbească dspre patriotism.

„Pe parcursul activității mele profesionale anterioare, personal am desfășurat cel puțin alte 4 operațiuni secrete de interes național, despre care încă nu este timpul să vorbim, dar vă asigur, dacă nu riscam, nu mă implicam împreună cu unii colegi de-ai mei, ofițeri și patrioți adevărați ai Moldovei, astăzi Moldova nu era să arate la fel pe harta lumii. Nu prea am obișnuit să vorbesc public despre activitatea mea profesională anterioară în interesul statului și al cetățenilor.

Dar când îi văd pe unii din PAS, niște mucoși, demagogi, unii din ei narcomani sau agenți străini ai altor state, care îmi dau mie sau altor oameni de valoare aprecieri și ne pun etichete, dar în viața lor nu au ridicat un pai și nu vor risca niciodată cu propria viață pentru țară și popor. În asemenea circumstanțe răbufnesc și nu pot să le permit acestor nimeni, care au ajuns în Parlament, Guvern prin escrocherie politică, acum să ne vorbească despre patriotism, țară și să scrie istoria modernă a Moldovei”, a precizat Cavcaliuc.

Cavcaliuc se dezice de acțiunile Partidului ȘOR

Tot în acest context, Cavcaliuc s-a dezis de acțiunile anti-europene și anti-NATO organizate de partidul ȘOR. El spune că nu este de acord cu astfel de demersuri și nu se va alătura lor.

„Este o inițiativă pe care nu o susținem, aceasta fiind și unul din multiplele motive din care PACE a renunțat să mai participe la protestele populare unde participă mai multe partide politice, inclusiv partidul ȘOR, care are și promovează alte viziuni pentru țară, decât le are și le vede PACE. Noi, partidul PACE, vedem viitorul Republicii Moldova doar în marea familie Europeană. Și vom face tot ce ne stă în puteri pentru ca „Acasă să Construim Europa” pentru copiii și urmașii noștri”, a mai spus politicianul.

El spune că se va implica doar în organizarea unor „proteste populare autentice” la care vor participa și alte forțe politice „sănătoase.

„Dacă va fi nevoie să participăm la proteste populare autentice, în care vor fi implicate toate forțele politice sănătoase din țară și poporul nostru, nu pentru jocuri geopolitice și interese ascunse, da. Ne vom mobiliza pentru a da jos această guvernare PAS incompetentă, criminală și iresponsabilă, în frunte cu Maia Sandu. Vom fi alături de popor pentru a salva țara și parcursul European. În asemenea circumstanțe și pentru asemenea obiective Partidul PACE va fi în stradă alături de popor, pentru a ne lua țara înapoi”, a subliniat politicianul PACE.

Gheorghe Cavcaliuc urmărit penal în Moldova

La începutul acestui an, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova anunța că a terminat urmărirea penală în cazul fostului șef-adjunct al Inspectoratului General al Poliției, liderul Partidului Acasă Construim Europa (PACE), Gheorghe Cavcaliuc.

„Cauza vizează cercetarea acestuia în dosarele Petic și Verbițchi, cunoscute publicului pentru investigarea înscenării unui viol – în primul caz și înscenarea purtării și păstrării munițiilor – în cel de-al doilea caz”, au arătat procurorii într-un comunicat.

PCCOCS l-au inculpat pe Gheorghe Cavcaliuc pentru „abuzul în serviciu în calitate de autor al infracțiunii, precum și calitatea de organizator al următoarelor infracțiuni: denunțare falsă, depunerea și determinarea la depunerea declarațiilor mincinoase, încălcarea inviolabilității vieții personale, purtarea și păstrarea munițiilor”. Potrivit legii, dacă va fi vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 8 ani.

Politicianul se declară disident

În 2021, după alegerile care au adus la putere partidul condus de Maia Sandu, PAS, Gheorghe Cavcaliuc a părăsit Moldova și s-a refugiat la Londra. Acum, el susține că acuzațiile ce i-au fost aduse sunt false, iar dosarul i-ar fi fost fabricat.

„După rușinea trasă la nivel internațional cu dosarele false în adresa mea de către guvernarea PAS, Maia Sandu și justiția lor capturată, după ce instituțiile internaționale importante au declarat că dosarele în privința mea sunt fabricate și motivate politic, refuzând căutarea mea la nivel internațional, iar eu am fost recunoscut ca disident politic, persecutat și urmărit de puterea de la Chișinău pentru răfuială – acum a venit timpul să revin la Chișinău și să lupt alături de poporul meu să eliberăm țara de această „Ciumă Galbenă” în frunte cu Maia Sandu, care a capturat statul și a introdus un regim totalitar, camuflându-se sub pseudo valori, mințind și dezinformând fără rușine partenerii noștri strategici externi UE, SUA, UK”, a mai spus Gheorghe Cavcaliuc, care a precizat că și-a luat deja bilet de avion și va reveni la Chișinău, fără să precizeze când se va întâmpla acest lucru.