Detalii necunoscute despre Elena Lasconi. A făcut un gest extrem din cauza foamei

Elena Lasconi, primărița localității Câmpulung Muscel, din județul Argeș, a trăit două drame profunde în viaţa sa. Ea a povestit, într-un interviu, cum a divorţat la 4 ani de la căsătorie de tatăl fiicei sale, iar copilăria a petrecut-o în sărăcie lucie.

Vreme de mai bine de 25 de ani, a fost prezentatoare la PRO TV. Dar în anul 2020 a decis să-și dea demisia, pentru a-și anunța intrarea în politică. În prezent, a revenit în atenția publică, odată cu scandalul în care a fost implicată cu fiica sa, Oana.

Elena Lasconi, despre copilăria sa

Fosta vedetă de la PRO TV a mărturisit că familia sa avea o condiție materială greu de îndurat. Chiar dacă și-a dorit să nu-și supere mama, politiciana Elena Lasconi a spus că una dintre marile sale lipsuri era chiar mâncarea.

„Sper să nu se supere mama pe mine. Am avut o copilărie în care am fost înconjurată de violenţă. (…) Mi-aduc aminte că tata a făcut rost la un moment dat de o pungă cu pulpe de pui într-un sac de sare. Din păcate, nu am putut să mâncăm pulpele fiindcă erau foarte sărate. Până la 7 ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădeai la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoși”, a povestit Elena Lasconi, conform sursei citate.

A divorțat după doar 4 ani de relație

În anul 1990, Elena Lasconi credea că și-a întâlnit marea iubire. Dar avea să treacă printr-o nouă dramă. La doi ani de când s-a căsătorit, a devenit mamă pentru Oana, dar când fiica sa avea 2 ani, a ajuns la divorț. Despre motivele despărțirii care au avut loc acum aproape 30 de ani, jurnalista spunea:

„Cu mintea de acum, aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi căsătorit deloc. Pentru că de foarte multe ori, când veneau prieteni la noi în casă, chiar dacă era evident că eu știam multe, că aveam păreri pertinente, simțeam că el e… inginer și eu… nu. Știi? Eu nu am pus niciodată etichete oamenilor pentru câtă școală au. Dar am făcut facultate după divorț”.

Elena Lasconi, membru USR și anunțată până acum ca viitor candidat la europarlamentare, a fost linșată mediatic de fiica sa, Oana Lasconi. Aceasta este membră a comunității LGBTQ, care trăiește la Paris. Elena Lasconi s-a retras de pe lista candidaților USR pentru europarlamentare, scandalul cu fiica sa fiind decisiv.