Scandal în lumea artei bucureștene. Poliția anchetează posibile tranzacții cu picturi false

Poliția bucureșteană a întreprins percheziții la două case de licitații care au scos la vânzare picturi ale artistei Alma Redlinger. Autoritățile suspectează că picturile tranzacționate ar fi falsuri și au deschis un dosar penal.

Alma Redlinger a fost o pictoriță, desenatoare și gravoare din România care a trăit între anii 1924 și 2017. Ea a fost descrisă drept o artistă avangardistă „prin esența ei” ale cărei lucrări sunt foarte apreciate.

Anchetatorii au descins la două case de licitație din București, despre care se presupune că ar fi vândut lucrări falsificat ale Almei Redlinger. Poliţia face cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea de infracţiuni economice. Se presupune că semnătura artistei de pe mai multe tablouri ar fi fost falsificată.

Potrivit sursei citate, vânzarea lucrărilor suspecte ar fi avut loc în aprilie 2023. Este vorba despre trei tablouri care nu ar aparține artistei Alma Redlinger. Semnătura acesteia ar fi fost falsificată pentru ca lucrările să poată fi vândute.

Surse judiciare au precizat că cele două case de licitaţii dețineau lucrări de artă realizate de Alma Redlinger. Poliția crede că acestea ar fi falsuri, întrucât semnătura artistei nu ar fi cea originală.

Alma Redlinger s-a născut la 8 martie 1924, București și a murit în februarie 2017. Ea a fost o pictoriță, desenatoare și gravoare care „și-a clădit de la început o carieră avangardistă prin esența ei”. Potrivit experților, prin arta sa a asigurat continuitatea dintre artiștii interbelici și cei contemporani.

Artista ale cărei lucrări sunt vizate de ancheta efectuată de Poliția Capitalei a urmat Academia liberă de artă Școala Maxy, între anii 1940 -1944. În 1945, l-a avut ca profesor pe pictorul M.H. Maxy. Din același an a început să expună la saloanele de pictură grafică și apoi la expozițiile tematice de stat. Din 1951 a devenit membră a Uniunii Artiștilor Plastici din București.

Potrivit datelor furnizate de Poliția Capitalei, în urma celor două percheizții au fost ridicate mai multe documente. Între acestea s-au aflat și actele care au însoțit lucrările de artă despre care se presupune că ar fi fost falsificate. Mai multe persoane au fost duse la audieri pentru a da lămuriri în acest caz.

Ancheta este derulată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Sunt vizate acuzații privind săvârșirea mai multor infracțiuni. Între acestea este vorba despre realizarea de mărfuri-pirat, oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat, înșelăciune, fals în înscrisuri și uz de fals.

„Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de realizarea, în scopul distribuirii de mărfuri-pirat, oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat, în scopul distribuirii sau în scop comercial, promovarea de mărfuri-pirat prin utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau cataloagelor de produse ori prin orice alte asemenea mijloace, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi uz de fals”, a mai transmis Poliția.