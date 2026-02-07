Poliția: Drona găsită în raionul Drochia nu avea încărcătură explozivă, dar autoritățile avertizează asupra riscurilor

Republica Moldova. Drona depistată în data de 6 februarie, în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, nu prezenta pericol pentru populație, potrivit concluziilor preliminare ale experților Poliției Republicii Moldova. Aparatul de zbor a fost supus verificărilor tehnice, iar specialiștii au constatat că acesta era de model „Gerbera” și nu conținea încărcătură explozivă.

Autoritățile au intervenit imediat după ce a fost recepționată sesizarea, zona fiind securizată pentru a preveni orice risc. Examinările au fost realizate de specialiștii Secției tehnico-explozive, care au analizat structura și componentele aparatului pentru a exclude prezența unor materiale periculoase.

Poliția a reiterat apelul către cetățeni să nu se apropie de obiecte zburătoare necunoscute sau suspecte și să anunțe imediat autoritățile prin intermediul numărului unic de urgență 112.

Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, drona a fost depistată pe un teren situat în afara localității Sofia, în direcția satului Lazo. După identificarea obiectului, forțele de ordine au instituit măsuri de securitate și au demarat procedurile de examinare tehnică.

Autoritățile anunță că monitorizarea situației continuă, iar instituțiile responsabile analizează circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, populația este îndemnată să respecte indicațiile structurilor de ordine publică pentru a preveni eventuale incidente.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au reacționat la incident, subliniind că apariția dronei ar putea constitui o încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova și o amenințare potențială la adresa securității cetățenilor.

„Republica Moldova își reafirmă angajamentul de a-și proteja suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea cetățenilor. Ministerul Afacerilor Externe monitorizează îndeaproape evoluțiile, în coordonare cu instituțiile naționale competente”, se arată într-un comunicat al instituției.

Totodată, diplomația moldovenească a reiterat apelul către cetățeni de a manifesta prudență și de a respecta indicațiile autorităților în cazul depistării unor obiecte suspecte.

Descoperirea dronei din raionul Drochia se înscrie într-un șir de incidente similare înregistrate în ultima perioadă. De la începutul anului 2026, autoritățile au raportat deja mai multe cazuri de depistare a unor aparate de zbor necunoscute.

Pe 22 ianuarie, un dispozitiv de tip „Gerbera” a fost descoperit în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Cu doar câteva zile înainte, un alt aparat de zbor a fost găsit pe malul unui lac din localitatea Nucăreni, raionul Telenești.

În ultimii ani, pe fondul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, mai multe drone și dispozitive periculoase au ajuns accidental sau intenționat pe teritoriul Republicii Moldova. Printre cele mai cunoscute incidente se numără căderea unei rachete în satul Chițcani în 2023, depistarea unei drone în apropierea localității Fîrlădeni în 2024, dar și aparate de zbor care au fost găsite în diferite regiuni ale țării în 2025.

În unele situații, dispozitivele au căzut pe terenuri agricole sau în apropierea locuințelor. Într-un caz, o dronă a ajuns pe acoperișul unei case din raionul Florești. Autoritățile au menționat că au existat și situații în care localnici au manipulat aceste aparate fără să cunoască riscurile, fapt ce a determinat intensificarea campaniilor de informare privind pericolele asociate.