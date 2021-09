Poliția a luat urma falsificatorilor de certificate de vaccinare. Ministrul Bode anunță mari victorii

Întrunirea a vizat stadiul pregătirilor pentru sezonul rece şi pentru începerea anului şcolar, precum şi situaţia campaniei de vaccinare şi a centrelor de vaccinare. Cu această ocazie, ministrul Bode a afirmat că structurile MAI desfăşoară mai multe acţiuni pentru combaterea infracţiunilor legate de adeverinţele/certificatele de vaccinare falsificate, conform unui comunicat de presă al MAI.

În urmă cu câteva zile, același ministru Lucian Bode afla din presă că există o rețea de falsificatori de adeverințe de vaccinare împotriva COVID.

Falsificatorii acționau puneau la dispoziția celor interesați documente care atestau, în fals, faptul că s-au vaccinat. În schimb, pretindeau suma de 100 de euro pentru fiecare document. Situația a ajuns în spațiul public datorită unei investigații a jurnaliștilor Digi 24.

În videoconferința cu prefecții, Lucian Bode a atras atenţia că scopul acţiunilor MAI este să limiteze la minimum utilizarea adeverinţelor false, prin care sunt puşi în pericol cei din jur. El a precizat că până la acest moment au fost întocmite aproximativ 200 de dosare penale în care sunt cercetate 400 de persoane.

Cum acționează falsificatorii de certificate de vaccinare

O rețea de falsificatori de certificate de vaccinare acționa prin intermediul rețelei Telegram, punând la dispoziția celor interesați documente care atestau, în fals, faptul că s-au vaccinat. Jurnaliștii care au dezvăluit cazul în spațiul public au arătat cum acționau falsificatorii, eliberând adeverințe false contra sumei de 100 de euro. Documentele puteau trece de verificările autorităților, în țară dar și la frontiere.

Certificatul fals purta antetul Ministerului Sănătății și apărea ca înregistrat în centrul de vaccinare de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Serul „administrat” este Johnson&Johnson. Atașat avea și un cod QR care să poată fi folosit pentru călătorii în străinătate.

Falsificatorii își alegeau clienții pe un grup, prin intermediul rețelei Telegram. După ce preluau datele persoanele ale doritorilor, ei livrau certificatele de vaccinare în schimbul sumei de 100 de euro.

Florin Cîțu deranjat că instituțiile statului nu au descoperit falsificatorii

Premierul Florin Cîțu s-a arătat deranjat că acest caz, al falsificatorilor de certificate de vaccinare, a fost dat la iveală de jurnaliști, iar nu de instituțiile statului.

„Astăzi am avut o discuţie în şedinţa de Guvern şi am cerut Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei, să vorbească cu Ministerul Public şi Ministerul Sănătăţii. Mie mi se pare inadmisibil că aşa ceva se întâmplă în primul rând. Avem atâtea instituţii care au primit resursele de la bugetul de stat – şi la MAI şi la Ministerul Public şi aceste lucruri sunt descoperite de un jurnalist. Mi se pare inadmisibil şi am spus în şedinţa de Guvern”, declara Florin Cîțu.

Lucian Bode anunța cercetări

La rândul său, Lucian Bode susținea că este o situația cu care polițiștii nu s-au mai întâlnit și dădea asigurări că aceștia vor investiga.

„Suntem atenţi la aceste noi infracţiuni care apar pe plaja infracţională din România. Nu am mai avut astfel de situaţii, acolo este o anchetă în curs. Cu siguranţă specialiştii noştri lucrează ca în cel mai scurt timp să-l identificăm pe cel care a încercat şi nu a reuşit din fericire să vândă acel certificat de vaccinare fals.

Infractorii şi infracţionalitatea evoluează foarte mult, în pandemie am văzut cu ce ne-am confruntat, cu siguranţă vor mai apărea astfel de situaţii, dar ori de câte ori sunt astfel de semnale, intervenim prompt, avem în lucru şi alte activităţi despre care vom vorbi atunci când vom avea primele rezultate. Cunosc situaţia şi mi-am propus împreună cu structurile MAI să o soluţionăm cât mai repede posibil, să-l identificăm pe autor”, spunea Lucian Bode.