Adrian Năstase spune că și-a adus aminte în timpul ceremoniei de înființare a Comandamentului

Corpului Mulținațional Sud-Est de la Cincu, la care a particpat și președintele Iohannis despre cum se făceau aplicațiile militare la care a participat.

„Iohannis a participat, zilele trecute, la ceremonia de infiintare a Comandamentului Corpului Multinational Sud-Est, la Cincu.

Mi-am amintit, cu acest prilej, de cele sase saptamani ale aplicatiei militare la care am participat, in Muntii Fagaras, in poligonul de la Cincu, in iarna anului 1974. Conditiile nu erau ‘extraordinare”. Spre exemplu, dormeam intr-un cort neincalzit, cu 60 de paturi. Doar camera cu bocanci era incalzita. Exercitiile erau dificile. Imi aduc aminte, de exemplu, de urcarile in TAB-uri, cu tot harnasamentul de iarna si cu armamentul din dotare…

Cu toate acestea, mă gândesc cu nostalgie la acea perioadă si nu sunt convins că eliminarea stagiului militar obligatoriu pentru tineri a fost o decizie inteleaptă”, a scris Adrian Năstase .

6 gânduri despre „Poligonul de la Cincu”.

Cu tot respectul pentru valoarea demonstrata de-a lungul anilor si excelenta in domeniul intelectual, imi permit sa va spun direct ca unele pareri ale dvs sunt contrare celor practicate de alte tari dezvoltate.

Listez cateva din tarile mult mai dezvoltate decat noi, din toate punctele de vedere, sa vedeti ca noi suntem de mult ori „originali” in decizii care nu ajuta societatea romaneasca: Cipru,Danemarca,Finlanda,Grecia, Norvegia, ELVETIA,Coreea de Sud….

Adaugate la alte mituri publicate de propagandisti dogmatici, precum „Bucuresti, micul Paris”, „Romania, granarul Europei”, „Perioada interbelica, super dezvoltare a Romaniei” creeaza impresia la populatie ce masuri grozave a luat Romania dupa darimarea comunismului.In realitate, am redevenit o colonie politico-militara in cadrul „democratiei occidentale”.

Asa ajungem la metateoria monedei cu o singura fata …..

Nu este nevoie de stagiu militar obligatoriu in Romania.

Daca ne ataca vreun inamic, suntem asigurati cu 2% din PIB, adica platim taxa de protectie, deci putem dormi linistiti. Basca cele patru fregate in curs de achizitionare si noile avioane F16 intrate in dotarea fortelor aeriene.

….In plus, ar trebui sa impunem reguli si restrictii tinerilor romani (in primul rand ascultarea si indeplinirea ordinelor militare fara comentarii), cea ce este de neconceput intr-o democratie de tip occidental.

Totusi, tinerii pot face si ceva util invatati fiind cu butoneala mouse-ului si ecranului de smartphone si insetati sa ucida tot felul de monstri virtuali. Ar putea fi pregatiti sa controleze drone militare aflate in misiune de eliminare, evident dupa un curs intensiv de pshihologie prin care sa-si reprime orice sentiment rezidual de vina in caz de victime colaterale (evenimente care intampla prin tarile Orientului ravasite de razboaiele interminabile ale hegemonului).

Ma gandasec, cum era ca Dumneavoastra sa va urcati in TAB cu harnasamentul de iarna si cu armamentul din dotare, la ce inaltime aveti, dovada este fotografia care cu certitudine va trezeste amintiri si nostalgii placute (chiar daca era greu si anevoios).

Comandamentul Corpului Multinational Sud-Est, si sa mai spuna cineva ca nu bagam batul prin gardul marelui urs de la rasarit. Poate asa se mai modernizeaza ceva sosele prin tara asta.

P.S. In circumstantele actuale cel mai periculos mi se par pasii marunti, insa extrem de fermi ai sultanului Erdogan care face p… pe toata lumea crestina si foarte puternica si a cutezat „sa dea calului ovaz” din pristolul Hagiei Sophia„, a scris fostup premier Adrian Năstase pe blogul său personal