Sport Poli Iași, victorie uriașă la Hermannstadt. Lupta pentru salvarea de la retrogradare, mai încinsă ca niciodată







Politehnica Iaşi a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (0-0), luni, în deplasare, într-un meci din etapa a opta a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de tunisianul Adel Bettaieb (74), cu un şut din careu. Poli Iaşi venea după două înfrângeri consecutive.

Poli Iași, o victorie ce poate cântări decisiv în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Sibienii au pierdut doar al doilea lor meci pe teren propriu în acest sezon, primul eşec pe teren propriu fiind consemnat în prima etapă, 10 victorii şi opt egaluri.

În sezonul regulat, FC Hermannstadt s-a impus cu 3-1 în deplasare, iar în retur a fost egal, 0-0.

AFC Hermannstadt - FC Politehnica Iaşi 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Adel Bettaieb (74). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Adrian Popescu (Craiova); al patrulea oficial: Marius Omuţ (Satu Mare) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova) Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF.

sursa: Agerpres

Antrenorul moldovenilor, exuberant

Tony da Silva, antrenorul celor de la Poli Iași, nu și-a ascuns entuziasmul la finalul partidei câștigate de moldoveni.

„E normal atunci când ești cu cuțitul la os să joci așa. Din când în când, trebuie să fim și noi șmecheri. Le dedic victoria băieților. De când am venit, acum o lună, nu aveam cum să schimb multe, dar am spus că ne luptăm până la ultimul fluier.

Am fost concentrați, am urmărit planul jocului și am zis că era nevoie de tupeu. Un meci echilibrat, Hermmanstadt are o echipă foarte bună, Măldărășanu e un antrenor de top. Jos pălăria pentru ce a făcut în acest an.

Fiecare meci e dificil, are istoria lui. Trebuie să ne recuperăm până duminică, să vedem dacă ne salvăm direct sau mergem la baraj. Acești jucători, acest club, acest oraș merită să fie în SuperLigă.

Pe teren depindeam de mine, muream pe teren, mușcam din adversar. Pe bară e mai greu, se trăiește altfel meciul. Avem nevoie de energie pentru următorul meci. Paște fericit tuturor!”, a spus tehnicianul, conform Digi Sport.