„Sibienii îşi susţin Preşedintele pentru al doilea mandat! Campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis a adunat împreună, zilele acestea, peste 25. 000 de sibieni care susţin proiectul Preşedintelui” , a anunţat preşedinta Organizaţiei PNL Sibiu, Raluca Turcan.

Liderul liberalilor din Ca­mera Deputaţilor spune că odată cu această candida­tură a preşedintelui Iohannis românii pot alege un proiect politic, nu se vor mai concen­tra cu un vot împotriva unor politicieni.

„Trecutul ne-a unit deseori împotrivă: împotriva unor ordonanţe, împotriva corupţilor, împotriva unor politi­cieni, dar de mai puţine ori poate, PENTRU un pro­iect politic. Ei bine, românii sunt acum împreună pentru un om în care cred şi care nu reprezintă aşa cum s-a întâmplat la atâtea alte alegeri, răul cel mai mic, ci, aşa cum a demonstrat timp de cinci ani, pur şi simplu binele.

Binele acela de care avem nevoie pentru a ne creşte copiii în continuare aici, binele simplu. Binele normal”, spune Turcan.

Valul de sibieni care vin să semneze la corturile amena­jate de liberali nu ţine de faptul că Iohannis a fost un primar bun al municipiului, ci pentru că a dovedit că este un preşedinte foarte bun.

„Sibienii semnează pen­tru Klaus Iohannis şi o fac nu doar fiindcă l-au văzut la ei pe stradă de atâtea ori şi fiindcă a fost un primar bun, ci pentru că a demon­strat că este un preşedinte bun!”, a mai spus Raluca Turcan.

Preşedintele Klaus Iohan­nis a anunţat pe pagina sa de Facebook că după alegeri se poate realiza o nouă ma­joritate care să schimbe cursul actualei politici des­făşurate la nivel guverna­mental.

„De-a lungul manda­tului meu, am protejat de­mocraţia în momente cru­ciale, am menţinut România pe drumul său european, am blocat multe dintre asalturile asupra justiţiei, am mobilizat 6,4 milioane de români pentru a salva lupta anticorupţie, m-am implicat pentru a garanta dreptul românilor din diaspora de a vota în condiţii normale şi decente. Însă toate aces­tea nu sunt suficiente.

După alegeri, cu o nouă ma­joritate, în mod con­stituţional, pu­tem face mult mai mult împreună”, a scris Klaus Iohannis, potrivit publicaţiei Tribuna .