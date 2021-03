Poli Iași este codașă în Liga 1. Echipa moldovenilor traversează o perioadă foarte slabă, iar oficialii au luat deja măsuri pentru a restabiliza strategia de joc a formației.

Ce salarii au jucătorii de la Poli Iași

Acestea sunt salariile lunare plătite de Consiliul Local Iași jucătorilor din perioada 2020-2021, care au activat sau activează în continuare la formația din Copou. Ele variază între 300 de lei, în cazul unor juniori, și aproape 30.000 de lei în cazul unor fotbaliști străini, precum Alvarez Vega (29.220 de lei) sau Michael Omoh (28.600).

Antrenorul Mircea Rednic a primit la Iași 38.160 de lei pe lună, iar Daniel Pancu a fost răsplătit cu 24.000 de lei.

Trebuie subliniat faptul că toate aceste sume sunt plătite din bani de la stat, de către Consiliul Local.

Ce comisioane plătea clubul

De remarcat sunt și comisioanele plătite de club către impresari pentru anumite transferuri.

În plus, raportul de gestiune arată că datoriile au crescut de la instalarea lui Ciprian Paraschiv în calitate de președinte la Poli Iași. Datoriile clubului la data de 31.12.2020 (5.772.090 lei – aproximativ 1,2 milioane de euro) sunt peste cele care existau cu un an în urmă, la final de 2019 (4.254.442 lei – aproximativ 870.000 de euro).

Ce a declarat Ciprian Paraschiv

Cu puțin timp în urmă, președintele clubului, Ciprian Paraschiv, afirma că salariul său nu este plătit din bani publici. Acesta a mai afirmat că deficitul echipei ieșene a scăsut de când acesta a ocupat funcția.

”Să vă spun ce-am făcut pentru acest salariu. Am venit în martie, am găsit un club aproape de faliment. De la două milioane de euro, am redus deficitul în pandemie, la un milion.

Nu știu dacă salariul meu este motivul pentru care Iașiul este pe acest loc. Eu nu vă întreb ce salariu aveți. Nu pot să confirm, suntem o instituție privată, un ONG. Am avut, pe perioada stării de alertă, o situație în care s-au putut plăti salarii de la primărie”, declara el, la Digi Sport Special.