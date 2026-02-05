Poleiul paralizează drumurile și lasă mii de gospodării fără lumină. Pompierii, blocați în drum spre un incendiu, iar autoritățile impun restricții în trafic

Republica Moldova. Poleiul și ghețușul formate pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile au generat dificultăți majore de circulație pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în dimineața zilei de 5 februarie. Traficul rutier se desfășoară în condiții periculoase, transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar în anumite zone, iar intervențiile serviciilor de urgență au fost grav îngreunate.

Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a IGSU care, din cauza poleiului, a derapat de pe șosea. Accidentul a avut loc în preajma satului Ulmu în timp ce autospeciala se îndrepta pentru a stinge un incendiu.

În microbuz se aflau 23 de persoane. Pompierii au reușit să evacueze toți pasagerii și să acorde primul ajutor oamenilor care au suferit traumatisme, iar ulterior odată cu venirea echipajelor medicale aceștia au primit îngrijiri de rigoare.

Circulația transportului de mare tonaj a fost temporar suspendată pe traseul M-5, în localitatea Greblești din raionul Strășeni. Autoritățile recomandă șoferilor să respecte restricțiile instituite, să manifeste prudență sporită și să se informeze din timp despre rutele alternative.

În mai multe zone ale țării, carosabilul și trotuarele au fost acoperite cu ghețuș, ceea ce a crescut semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere și al incidentelor.

Condițiile de trafic au împiedicat intervenția pompierilor la un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie într-o gospodărie din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, patru echipaje de salvatori, mobilizate de urgență, nu au reușit să ajungă la destinație din cauza drumurilor acoperite cu polei.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08, iar echipajele au pornit imediat spre locul intervenției. Pe traseu însă, autospecialele nu au putut continua deplasarea din cauza ghețușului.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este pregătit să intervină cu 86 de autospeciale pentru deblocări și tractări ale mașinilor ce se confruntă cu dificultăți din cauza poleiului. La această oră, IGSU susține că peste 320 de angajați sunt implicați în diferite acțiuni pe șosele și în localități.

De asemenea, în asigurarea securității circulației rutiere sunt implicați peste 820 de polițiști cu 327 de echipaje auto și aproximativ 170 de carabinieri cu 30 de patrule auto.

La gospodăria afectată de incendiu a ajuns un echipaj de pompieri fără autospecială, pentru a gestiona situația, întrucât drumul era complet impracticabil. Autoritățile au precizat că nu au fost raportate victime în urma incendiului. Circumstanțele producerii incendiului și ale accidentului rutier urmează să fie stabilite.

Aproape patru mii de consumatori au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de 5 februarie, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Ministerul Energiei a anunțat că intervențiile pentru restabilirea alimentării sunt în desfășurare, iar situația este monitorizată permanent.

Potrivit datelor operative, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, a informat că, în intervalul 00:00–06:00, nu au fost înregistrate avarii la nivelul rețelei de transport.

În schimb, la nivelul rețelelor de distribuție au fost raportate mai multe deconectări neprogramate. Premier Energy Distribution a raportat, la ora 06:00, 1.222 de consumatori afectați în două raioane: în raionul Criuleni, localitățile Bălțata și Vlăduleni – 401 consumatori, în raionul Ialoveni, localitatea Ulmu – 821 consumatori.

Pentru remedierea situației au fost mobilizate 17 echipe de intervenție.

Totodată, operatorul RED-Nord a comunicat deconectări neprogramate pentru 2.766 de consumatori din trei raioane: raionul Sângerei, localitățile Prepelița și Pepeni – 6 consumatori, raionul Edineț, orașul Cupcini și alte șase localități – 2.247 consumatori și raionul Drochia, localitatea Ochiul Alb – 513 consumatori.

Ministerul Energiei precizează că echipele de intervenție acționează în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil.

Poliția Națională avertizează că deplasarea rutieră și pietonală se desfășoară în condiții dificile în mai multe zone ale țării. Pietonii sunt îndemnați să circule exclusiv pe trotuare și în spațiile destinate circulației pietonale, pentru a evita alunecările și accidentările.

Conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza, să adapteze stilul de conducere la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită, în special în zonele cu trafic pietonal intens. Inspectorii de patrulare se află în teren, monitorizează traficul și intervin pentru menținerea siguranței participanților la trafic.

În contextul condițiilor meteo dificile și al riscului sporit de formare a ghețușului, elevii din municipiul Chișinău vor desfășura lecțiile în regim online în zilele de 5 și 6 februarie. Decizia a fost anunțată de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a subliniat că măsura are scopul de a proteja siguranța copiilor și a cadrelor didactice.

„Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță”, a declarat edilul.

Totodată, autoritățile municipale vor permite și angajaților care pot activa la distanță să lucreze în regim online.

Primarul a menționat că serviciile municipale au intervenit încă din cursul serii pentru prevenirea situațiilor de risc.

„Până în prezent, s-a intervenit de două ori cu material antiderapant în toate sectoarele”, a afirmat Ion Ceban, precizând însă că efectele intervențiilor sunt limitate de condițiile meteorologice.

Potrivit edilului, burnița continuă și fluctuațiile de temperatură favorizează formarea ghețușului chiar și pe suprafețele deja tratate cu material antiderapant. Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat indică menținerea acestor condiții și în următoarele ore.

Problemele generate de polei persistă încă din seara zilei de 4 februarie, când precipitațiile și variațiile de temperatură au provocat dificultăți majore pe mai multe drumuri din Republica Moldova, în special în nordul țării. Circulația rutieră a fost îngreunată, transportul de mare tonaj a fost restricționat temporar în unele zone, iar avariile la rețelele electrice au provocat deconectări parțiale în mai multe localități.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat instituțiile responsabile și a coordonat intervențiile pentru limitarea riscurilor și protejarea populației. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările instituțiilor abilitate pentru a preveni incidentele.